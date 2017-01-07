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Видео дня. Игроки постригли тренера после победы

Футболисты «Авранша» выбрили наставнику «ирокез»

  • 07.01.2017 12:13
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francebleu.fr. Авранш - Лаваль
© francebleu.fr. Авранш - Лаваль

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Авранш», представляющий третий по силе дивизион, обыграл соперника рангом выше - «Лаваль» (3:1). Выход в 1/16 финала футболисты отпраздновали стрижкой главного тренера команды прямо в раздевалке. Зато Дамьен Отт может теперь похвастаться «ирокезом».
 

 

Источник — Sport.ua

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