© francebleu.fr. Авранш - Лаваль

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Авранш», представляющий третий по силе дивизион, обыграл соперника рангом выше - «Лаваль» (3:1). Выход в 1/16 финала футболисты отпраздновали стрижкой главного тренера команды прямо в раздевалке. Зато Дамьен Отт может теперь похвастаться «ирокезом».



⚽Après son exploit contre Laval l'entraîneur d' #Avranches se fait raser la tête par ses joueurs😂 "la magie de la coupe" #CDF #FBsport pic.twitter.com/gUMGkTSDHg — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) January 6, 2017

Источник — Sport.ua

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