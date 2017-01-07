Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Уэсли СНЕЙДЕР: «Поехал бы в Китай за 15 млн евро»

Хавбек «Галатасарая» рассказал, на каких условиях согласен покинуть Стамбул

  • 07.01.2017 11:55
  • 558 просмотров
  • 0 комментария
Метки
YouTube. Уэсли Снейдер
© YouTube. Уэсли Снейдер

Полузащитник турецкого «Галатасарая» Уэсли Снейдер рассказал, какие условия необходимы, чтобы он перебрался в чемпионат Китая.

«Мне должны предложить нечто большее, чем я имею здесь, - заявил 32-летний голландец. – Например, трехлетний контракт и зарплату в 15 млн евро в год. Над таким предложением я бы подумал».
 
Сейчас зарплата Снейдера в «Галатасарае» составляет около 5 млн евро за год, а сумма отступных – 7,5 млн евро. И в Турции, по словам футболиста, его все устраивает.
 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.