Уэсли СНЕЙДЕР: «Поехал бы в Китай за 15 млн евро»

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Полузащитник турецкого «Галатасарая» Уэсли Снейдер рассказал, какие условия необходимы, чтобы он перебрался в чемпионат Китая.

«Мне должны предложить нечто большее, чем я имею здесь, - заявил 32-летний голландец. – Например, трехлетний контракт и зарплату в 15 млн евро в год. Над таким предложением я бы подумал».

Сейчас зарплата Снейдера в «Галатасарае» составляет около 5 млн евро за год, а сумма отступных – 7,5 млн евро. И в Турции, по словам футболиста, его все устраивает.

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