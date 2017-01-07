Марко ДЕВИЧ: «Хочу поиграть еще полтора-два года на хорошем уровне»

© kazanfirst.ru. Марко Девич

Экс-нападающий сборной Украины в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал об уходе из «Рубина», о том, почему вряд ли вернется в чемпионат Украины, а также о желании в будущем получить тренерский диплом.

— То, что «Рубин» решил не продлевать с вами контракт – стало неожиданным? Как восприняли решение клуба?

— Перед уходом у меня был разговор с руководством. Я не скрывал, что хочу остаться и продлить контракт еще на полтора года. Но в «Рубине» посчитали, что на сегодня я не нужен команде. Как воспринял? Нормально. Каждый игрок должен быть готов к таким ситуациям. «Рубин» тепло поблагодарил меня на официальном сайте, я ответил в Instagram. У меня никаких обид нет, думаю, у клуба тоже не должно быть ко мне претензий.

— Как в целом оцените три года проведенных в Казани?

— Не скажу, что для меня все было гладко в «Рубине». Первые полгода отыграл на хорошем уровне, потом были сложности с Ринатом Билялетдиновым, из-за чего пришлось уйти на полгода в аренду в Катар. Там уровень футбола был намного ниже, но зато я получил игровую практику и вернулся в Казань в хорошем игровом тонусе. Валерий Чалый, возглавивший команду после ухода Билялетдинова, мне доверял намного больше. Можно сказать, что смена тренера мне пошла на пользу.

— Памятный гол «Ливерпулю» на «Энфилд Роуд» помог вернуть уверенность в своих силах?

— Тренер дал мне шанс, и я старался его использовать максимально. А гол «Ливерпулю», действительно, получился очень красивым.

— Испанец Хавьер Грасия Карлос, который возглавил «Рубин» после отставки Чалого, пытался прививать команде испанский футбол?

— Да, у него есть свое видение, как должна играть команда. Могу сказать, что в тактическом плане я многому у него научился. Жаль, что он раньше не пришел в команду — я с ним хотел бы поработать больше.

— При этом Хавьер Карлос вам в последнее время давал крайне мало игрового времени: он не хотел наигрывать игрока, у которого заканчивается контракт с клубом?

— Мне сложно сказать. Со своей стороны я старался делать все возможное, а состав выбирает тренер. У него было свое мнение, которое нужно уважать.

— В Европе сейчас мода на испанских тренеров – они действительно лучшие в мире?

— Я не могу об этом судить наверняка. Для меня тренер номер один – Мирон Маркевич. Он тренер, который умеет выжимать из игроков максимум. В «Металлисте» при нем многие игроки показывали лучший футбол в карьере. Считаю, в этом большая заслуга именно главного тренера.

— Поддерживаете связь с Мироном Маркевичем?

— Честно говоря, давно с ним не созванивался. Знаю, что после ухода из «Днепра» он возглавил комитет сборных команд Украины, а Евгений Красников – спортивный директор национальной сборной.

— Прошлой весной вы провели хороший отрезок в «Рубине», но даже в списках кандидатов в сборную Украины на Евро-2016 не значились. При этом Михаил Фоменко на все вопросы касательно Девича отвечал одинаково: «Без комментариев». Сейчас можете сказать: был ли у вас конфликт с Фоменко?

— Нет. Никакого конфликта не было. Если бы что-то подобное было — об этом бы все знали. Сборная Украины – это ведь не закрытая организация, чтобы можно было утаить конфликт. Фоменко говорил, что нужно делать, я старался это выполнять. Может, ему не нравилось то, как я это делаю, не знаю. Наверное, Фоменко больше нравятся такие нападающие, как Роман Зозуля, которые выполняют большой объем работы.

— Выбор Фоменко вас сильно разочаровал?

— Конечно, я очень хотел сыграть на втором чемпионате Европы. Считаю, даже при нынешней конкуренции в сборной смог бы получить игровое время и принести пользу команде. В «Рубине» я тогда постоянно играл, забивал и набрал хорошие кондиции. В футболе, как и в жизни: где-то теряешь, а где-то находишь. Я рад, что мне посчастливилось быть частью команды на Евро-2012.

­­— Вам уже 33 года – возраст не критический, но в то же время заставляющий задуматься о том, сколько еще времени продлится игровая карьера. Думали об этом?

— Пока заканчивать я точно не собираюсь. Считаю, еще минимум года полтора точно смогу поиграть на хорошем уровне. Травмы, слава Богу, обходят стороной, силы и здоровье есть.

— Какие варианты рассматриваете? Ваш следующий клуб будет представлять европейский чемпионат или готовы поехать в какой-нибудь экзотический чемпионат?

— Каких-т особых критериев в выборе клуба у меня нет. Понимаю, что это, возможно, будет мой последний клуб в карьере. Буду выбирать оптимальный вариант для себя и для своей семьи. Буду смотреть, чтобы клуб в первую очередь был заинтересован во мне. Это – самое главное.

— Вариант с возвращением в Украину не рассматриваете?

— Честно говоря, это мне видится маловероятным. Уровень чемпионата в Украине за последние три-четыре года сильно упал. По сути, остались только две серьезные команды – «Динамо» и «Шахтер». «Заря» пытается тянуться к ним – и все.

— Слухи об интересе «Олимпика» имеют под собой почву?

— Нет. Никаких контактов с руководство этого клуба у меня не было.



— За чемпионатом Украины удавалось следить?

—По мере возможности, конечно, следил за новостями. Смотрел последний матч «Динамо» - «Шахтер», в котором горняки выиграли 4:3. Раньше таких матчей было намного больше. К сожалению, «Металлиста» уже нет, «Днепр», насколько я слышал, испытывает очень большие трудности и идет туда же, куда и «Металлист». Сейчас только и остается с ностальгией вспоминать, какого уровня матчи были с участием «Днепра», «Металлиста», «Шахтера» и «Динамо».

— С кем-то из бывших партнеров по «Металлисту» поддерживаете связь?

— За многими ребятами слежу через Instagram, иногда списываемся. Созванивался с Евгением Красниковым.

— Слышали, что вашим экс-партнером по «Шахтеру» — Дарио Срной активно интересуется «Барселона»?

— Да, конечно. Я бы хотел, чтобы Дарио надел футболку такого великого клуба. Не знаю всех деталей переговоров, но уверен, что Срна заслуживает этого. Дарио – один из лучших легионеров, которые когда-либо выступали в Украине. Он большой профессионал и даже в свои 34 года он пришелся бы ко двору в «Барселоне».

— Срна, кстати, думает не только об игровой карьере, но и о том, что будет делать по ее окончании — он уже давно получил тренерский диплом. Вы не планируете пойти учиться на тренера?

— Хороший вопрос. Как раз думаю над этим. Понимаю, что всю жизнь провел в футболе и после окончания игровой карьеры хотел бы остаться в футболе. Когда я буду понимать, что мне остался играть последний год – обязательно тоже пойду на тренерские курсы. Но еще планирую немного поиграть…

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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