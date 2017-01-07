Агент: «Шахтер предложил Бернарду продлить контракт»

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Агент полузащитника «Шахтера» Бернарда Фернандо Соуза рассказал, что его подопечный не получал предложений из «Марселя».

«Все, что звучало до сих по - это только спекуляции. Я не контактировал с «Марселем». «Шахтер» требует 30 миллионов евро за Бернарда. И клуб уже сделал новое предложение о продлении контракта», - заявил агент.

При этом потенциальному покупателю следует учесть, что Бернард согласен на зарплату минимум в 3 млн евро в год. Отметим, что действующее соглашение футболиста с украинским клубом рассчитано до лета 2018-го.

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