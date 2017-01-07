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Неманья Гудель перешел в Тяньцзинь Теду

Серб будет зарабатывать в Китае 5 млн евро в год

  • 07.01.2017 09:35
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Goal.com. Неманья Гудель
© Goal.com. Неманья Гудель

Очередной китайский клуб подписал очередного европейского футболиста. Голландский «Аякс» расстался с 25-летним сербским хавбеком Неманьей Гуделем. 

Серб присоединился к «Аяксу» в июле 2015-го (за 6 млн евро из АЗ) и с тех пор успел провести за команду 59 игр, в которых забил 7 мячей. Контракт игрока с клубом был рассчитан до июня 2020-го.

 
Сам футболист будет получать 5 млн евро в год, голландский клуб получил отступные в размере 5,5 млн. Соглашение Гуделя с «Тяньцзинь Теду» вступит в силу 25-го января.

 

Источник — Sport.ua

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