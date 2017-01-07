Неманья Гудель перешел в Тяньцзинь Теду

© Goal.com. Неманья Гудель

Очередной китайский клуб подписал очередного европейского футболиста. Голландский «Аякс» расстался с 25-летним сербским хавбеком Неманьей Гуделем.

Серб присоединился к «Аяксу» в июле 2015-го (за 6 млн евро из АЗ) и с тех пор успел провести за команду 59 игр, в которых забил 7 мячей. Контракт игрока с клубом был рассчитан до июня 2020-го.





NIEUWS | @NemanjaGudelj vertrekt naar China: https://t.co/UzSXFmGbmd pic.twitter.com/8JPeHEPUrd — AFC Ajax (@AFCAjax) January 5, 2017 Сам футболист будет получать 5 млн евро в год, голландский клуб получил отступные в размере 5,5 млн. Соглашение Гуделя с «Тяньцзинь Теду» вступит в силу 25-го января.

Источник — Sport.ua

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