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Манчестер Сити в гостях разгромил Вест Хэм

Состоялся первый матч 1/32 Кубка Англии

  • 07.01.2017 09:24
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espnfc.com. Вест Хэм – Манчестер Сити
© espnfc.com. Вест Хэм – Манчестер Сити

Состоялся первый поединок третьего раунда Кубка Англии (1/32 финала). «Манчестер Сити» в гостях не оставил шансов «Вест Хэму».

Вест Хэм – Манчестер Сити - 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 – 33, с пенальти, Туре, 0:2 – 41, автогол, Нордтвейт, 0:3 – 43, Сильва, 0:4 – 50, Агуэро, 0:5 – 84, Стоунз.
 
Вест Хэм: Адриан, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Нордтвейт, Фернандеш, Обианг, Лансини (Нобл, 58), Фегули, Антонио (Флетчер, 72), Кэрролл (Пайет, 58).
Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Сабалета, Клиши, Отаменди, Сильва (Нолито, 58), де Брюйне (Алейш Гарсия, 68), Стерлинг, Туре (Делф, 78), Санья, Агуэро.
 
Остальные поединки состоятся 7-9 января.

Источник — Sport.ua

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