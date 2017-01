Почеттино станцует танго, если Тоттенхэм выиграет АПЛ

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино пообещал станцевать аргентинское танго с генеральным директором клуба Дэниелом Леви прямо на поле «Уайт Харт Лейн», домашней арены команды. Эпический танец состоится в том случае, если «Шпоры» выиграют Премьер-лигу в этом сезоне.



Pochettino says he will do the Argentine tango with Daniel Levy on White Hart Lane’s pitch if @SpursOfficial win the @premierleague 💃 #THFC