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Почеттино станцует танго, если Тоттенхэм выиграет АПЛ

Главный тренер «Шпор» пригласит на танец гендиректора клуба

  • 07.01.2017 09:16
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Eurosport
© Eurosport

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино пообещал станцевать аргентинское танго с генеральным директором клуба Дэниелом Леви прямо на поле «Уайт Харт Лейн», домашней арены команды. Эпический танец состоится в том случае, если «Шпоры» выиграют Премьер-лигу в этом сезоне.
 

 

Источник — Sport.ua

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