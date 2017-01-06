Тайсон намерен отработать контракт с Шахтером до конца

© Goal.com. Тайсон

Полузащитник «Шахтера» Тайсон заявил, что отработает контракт с клубом до конца.

Игрок намерен продолжить карьеру в «Интернасьонале», но бразильскому клубу вряд ли удастся выкупить контракт хавбека у «горняков».

«У меня контракт с «Шахтером» до конца текущего года, поэтому лишь в межсезонье я смогу вести переговоры с другими клубами.

Сейчас я готов вернуться в Украину и отработать контракт, как бы тяжело не было. Я знаю, что Фонсека рассчитывает на меня», - цитирует игрока Globo.

Источник — Sport.ua

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