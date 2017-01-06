Манчестер Сити избавится от семи игроков, среди которых Туре и Навас

«Манчестер Сити» «попросит» из команды сразу семерых игроков, чьи контракты заканчиваются летом.
Пеп Гвардиола не нуждается в Яя Туре, Хесусе Навасе, Вилли Кабальеро, Пабло Сабалете, Бакари Санья, Гаэле Клиши и Александе Коларове.
По информации AS наставник дал команду искать вышеназванным исполнителям новые клубы.
Источник — Sport.ua
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