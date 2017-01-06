ФОТО ДНЯ: Обамеянг на вручении награды лучшему игроку Африки

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Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в курьезную ситуацию на вручении награды лучшему игроку Африки.

Как видим, форвард слегка не угадал с одеждой, которая вряд ли соответствует такому официальному мероприятию.

На самом деле, багаж Обамеянга был утерян по пути в Абуджу, поэтому игроку пришлось появиться на сцене в том, в чем он прилетел.

Источник — Sport.ua

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