ФОТО ДНЯ: Обамеянг на вручении награды лучшему игроку Африки

Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в курьезную ситуацию на вручении награды лучшему игроку Африки.
Как видим, форвард слегка не угадал с одеждой, которая вряд ли соответствует такому официальному мероприятию.
На самом деле, багаж Обамеянга был утерян по пути в Абуджу, поэтому игроку пришлось появиться на сцене в том, в чем он прилетел.
Источник — Sport.ua
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