Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Павел РЕБЕНОК: «Ворскла – лучшая команда для меня»

Хавбек остается в Полтаве, несмотря на финансовые трудности клуба

  • 06.01.2017 22:08
  • 125 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fpl.ua. Павел Ребенок
© fpl.ua. Павел Ребенок

Полузащитник «Ворсклы» Павел Ребенок подтвердил информацию о том, что он остается в клубе.

«Хочется верить, что в клубе все будет хорошо, со всеми должниками рассчитаются, и «Ворскла» будет одной из самых стабильных команд.

Я остаюсь в Полтаве. Здесь я дома, и куда-то ехать мне не хочется. Дело не в деньгах, хотя они важны, безусловно.

Но в этом клубе я выступаю лучше всего за всю карьеру. «Ворскла» - лучшая команда для моих игровых качеств. Хочется всегда хорошо играть и получать от этого моральное удовлетворение.

Переезд заграницу? Когда футболист не хочет выжимать из себя максимум, а едет играть просто ради денег - я даже не знаю…

По-моему, чем старше становишься, тем больше находишь мотивацию именно потому, что есть обязательства еще и перед семьей. Все это придает больше сил, упрямства, характера, из-за этого хочется играть лучше. У меня сейчас именно так.

В Италию или Испанию, пожалуй, поехал бы. А в тот же Казахстан не предлагали», - отметил Ребенок.

В текущем сезоне премьер-лиги 31-летний хавбек провел 15 матчей и забил 2 мяча

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Анатолій Семенов
      Анатолій Семенов, 06.01.2017 22:18
    -1
    Паша ! Вспомни сколько раз ты предавал " Ворсклу ". И,заметь , соблазнялся не Испанией или Германией.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.