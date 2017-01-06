Павел РЕБЕНОК: «Ворскла – лучшая команда для меня»

© fpl.ua. Павел Ребенок

Полузащитник «Ворсклы» Павел Ребенок подтвердил информацию о том, что он остается в клубе.



«Хочется верить, что в клубе все будет хорошо, со всеми должниками рассчитаются, и «Ворскла» будет одной из самых стабильных команд.



Я остаюсь в Полтаве. Здесь я дома, и куда-то ехать мне не хочется. Дело не в деньгах, хотя они важны, безусловно.



Но в этом клубе я выступаю лучше всего за всю карьеру. «Ворскла» - лучшая команда для моих игровых качеств. Хочется всегда хорошо играть и получать от этого моральное удовлетворение.



Переезд заграницу? Когда футболист не хочет выжимать из себя максимум, а едет играть просто ради денег - я даже не знаю…



По-моему, чем старше становишься, тем больше находишь мотивацию именно потому, что есть обязательства еще и перед семьей. Все это придает больше сил, упрямства, характера, из-за этого хочется играть лучше. У меня сейчас именно так.



В Италию или Испанию, пожалуй, поехал бы. А в тот же Казахстан не предлагали», - отметил Ребенок.



В текущем сезоне премьер-лиги 31-летний хавбек провел 15 матчей и забил 2 мяча

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.