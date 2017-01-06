«Пьяный» твиттер менхенгладбахской Боруссии

Официальный Twitter-аккаунт «Боруссии» из Менхенгладбаха, видимо, хорошо «отметил» новогодние праздники, что не смог правильно написать фамилию новичка клуба Тимоте Колодзейчака.
K̶o̶l̶o̶z̶c̶i̶, K̶o̶l̶o̶t̶s̶c̶h̶i̶, K̶o̶l̶o̶d̶z̶i̶e̶, a̶ ̶F̶r̶e̶n̶c̶h̶ ̶d̶e̶f̶e̶n̶d̶e̶r̶… perhaps just Kolo! Welcome, @TimotheeKolo! pic.twitter.com/IUOvJap6qb— Gladbach (@borussia_en) 5 января 2017 г.
Колодзейчак стал игроком Боруссии 4 января .
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.