Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

«Пьяный» твиттер менхенгладбахской Боруссии

Немецкий клуб отличился оригинальностью в представлении своего новичка

  • 06.01.2017 21:51
  • 490 просмотров
  • 0 комментария
Метки
twitter.com/borussia_en
© twitter.com/borussia_en

Официальный Twitter-аккаунт «Боруссии» из Менхенгладбаха, видимо, хорошо «отметил» новогодние праздники, что не смог правильно написать фамилию новичка клуба Тимоте Колодзейчака.

 

Колодзейчак стал игроком Боруссии 4 января.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.