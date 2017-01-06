«Пьяный» твиттер менхенгладбахской Боруссии

Чистка это хорошо. Много игроков времен Вал Гала которые не соответствуют уровню МЮ нужно выгнать...

а я то думаю откуда у тебя такое погоняло підваряний ?))

Росіянин будете писати через років 20, а зараз він підарянин.

Наркоман ибаный