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Андрей НЕСТЕРОВ: «Большинство игроков не любят сборы»

Защитник «Карпат» в ожидании возобновления тренировок

  • 06.01.2017 21:40
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ФК Карпаты. Андрей Нестеров
© ФК Карпаты. Андрей Нестеров

Наступного тижня «Карпати» повертаються з відпустки. Відтак футболісти «зелено-білих» насолоджуються останніми днями відпочинку. Андрій Нестеров, який дуже стабільно провів першу частину чемпіонату, розповів про те, як він відзначає свята і поділився очікуваннями від майбутніх тренувальних зборів.

«Хоч з того моменту, як ми провели заключний матч року проти «Зірки» минуло не так багато часу, однак я вже встиг скучити за футболом. Зараз перебуваю вдома, у Запоріжжі. От якраз планую пограти у «дир-дир» зі своїми тутешніми друзями. Частину відпустки провів у Об’єднаних Арабських Еміратах. Сам Новий рік зустрічав у Запоріжжі в колі рідних і близьких», – розповідає Андрій.

«Постійно перебуваю на зв’язку з хлопцями. Вітаємо одне одного зі святами, ділимося новинами. Вже скоро зустрінемося у Львові на командному зібранні. У місті Лева живу не перший місяць, тому повністю звик. На матч проти «Зорі», наприклад, приїжджали мої батьки. Їм у Львові дуже сподобалося», – каже карпатівець.

«Більшість гравців тренувальні збори не люблять. Не можу сказати, що у мене такі ж відчуття, просто на нас чекає робота не з приємних, яку потрібно виконувати і терпіти. У кожного тренера своя методика – хтось дає важку бігову програму, у когось інші завдання. Але я знаю, що виконана нами робота на зборах піде на користь і буде фундаментом для другої половини сезону. Тому збори необхідні і важливі, адже у нас важлива ціль – вибратися із зони вильоту і грати у кожному матчі лише на перемогу», – резюмував захисник.

Источник — ФК Карпаты

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