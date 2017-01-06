Ливерпуль: Коутиньо и Старридж приступили к тренировкам в общей группе

Полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо вернулся в тренировкам в общей группе.
Хавбек травмировался еще в конце ноября, но уже сейчас готов к выходу на поле.
Ожидается, что Коутиньо выйдет на поле в игре против «Манчестер Юнайтед» на следующих выходных.
Также вернулся в общую группу и Даниэл Старридж, который был вне игры с 2 января.
Источник — Sport.ua
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