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Евгений БОРОВИК: «Контракт с Карпатами я не подписывал»

Экс-вратарь «Черноморца» призвал не верить слухам

  • 06.01.2017 21:32
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На днях в украинских СМИ появилась информация, что экс-голкипер «Черноморца» Евгений Боровик подписал соглашение с «Карпатами».

«Подписал ли я соглашение с «Карпатами»? В интернете многое пишут. Вот пускай те люди, которые распространяют эту информацию, отвечают на данный вопрос. Контракт с «Карпатами» я не подписывал», - сказал Боровик.

В то же время генеральный директор «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий не подтвердил, но и не опроверг информацию относительно перехода Боровика в стан «зелено-белых».

«10 января собираются все футболисты «Карпат» и я дам открытое интервью, кого мы подписали. Игроки пройдут медосмотр, оформим все документы, и тогда уже можно будет говорить на эту тему более детально», - сказал Юрий Михайлович FootBoom.

Источник — Footboom

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