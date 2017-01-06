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Артем Кравец попал в заявку Гранады на игру против Реала

Украинец сможет сыграть на «Сантьяго Бернабеу»

  • 06.01.2017 20:26
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Sport.ua
© Sport.ua

Украинский нападающий Артем Кравец отправился в составе «Гранады» в Мадрид, где завтра состоится матч против местного «Реала».

Официальный твиттер клуба сообщил, что форвард попал в заявку команды на игру против «сливочных».

Матч «Реал» - «Гранада» состоится завтра в 14:00.

Источник — Sport.ua

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