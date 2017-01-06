Артем Кравец попал в заявку Гранады на игру против Реала

Украинский нападающий Артем Кравец отправился в составе «Гранады» в Мадрид, где завтра состоится матч против местного «Реала».
Официальный твиттер клуба сообщил, что форвард попал в заявку команды на игру против «сливочных».
Матч «Реал» - «Гранада» состоится завтра в 14:00.
Источник — Sport.ua
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