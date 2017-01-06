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Николай КОЛЮЧИЙ: «Мазяр никогда не унизит игрока»

Бывший вице-президент «Стали» - о главном тренере «Вереса»

  • 06.01.2017 20:10
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Бывший вице-президент каменской «Стали» Николай Колючий - о главном тренере «Вереса» Владимире Мазяре.

- Это очень перспективный тренер, - говорит Колючий. - Я придерживался такого мнения, когда работал с Мазяром в «Стали», и сейчас, когда наши пути разошлись. Володя мне напоминает Юрия Вернидуба - понимание футбола, стиль игры их команд в чем-то схожи. Оба амбициозны, обладают сумасшедшей энергетикой, живут своим делом и, что особо хотел бы отметить, - очень порядочные люди. Мазяр - он вообще, человек предельно открытый, как книга, которую вы начинаете читать. За пазухой ничего не держит, всегда на равных беседует с человеком. А все эти разговоры о том, что он оскорбляет игроков, - бред чьего-то больного воображения. Во время игры, на эмоциях, Володя, конечно, может накричать на того или другого исполнителя, но унизить - никогда! Более того, после финального свистка подойдет к ребятам, обнимет каждого, расцелует, скажет доброе слово. Он для игроков - почти как отец. В обиду никого не даст.

Источник — Footboom

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