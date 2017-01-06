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Родные, друзья и болельщики почтили память Валерия Лобановского

78 лет назад родился легендарный тренер и футболист

  • 06.01.2017 19:51
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Днем 6-го января в Киеве столбик термометра опустился до отметки -13.

Ледяной порывистый ветер, на улицах практически нет людей и машин… Но и такая по-настоящему январская погода с рождественскими морозами не отпугнула настоящих любителей футбола, поклонников таланта Валерия Васильевича Лобановского почтить его светлую память. Именно в этот день 78 лет назад родился выдающийся футболист и тренер, мысли и идеи которого на много лет вперед определили развитие самой популярной в мире игры, принеся славу киевскому «Динамо» и всему украинскому футболу.

Родные и близкие, футболисты «Динамо» разных поколений, сотрудники Федерации футбола Украины, ветераны, тренеры, учащиеся клубной академии, сотрудники ФК «Динамо» (Киев), журналисты и болельщики возложили цветы и склонили головы в знак величайшего уважения к наставнику, имя которого золотыми буквами вписано в историю киевского «Динамо».

Вдова Валерия Васильевича Аделаида Панкратьевна, дочь Светлана и зять Валерий… Благодарные ученики и коллеги Валерия Лобановского Андрей Биба, Владимир Мунтян, Алексей Михайличенко, Виталий Косовский, Юрий Дмитрулин, Александр Ищенко… Федерацию футбола Украины представляли Александр Бандурко и Владимир Лашкул…

Под песню Юрия Рыбчинского «Рыжий подсолнух» в исполнении Михаила Михайлова присутствующие почтили память дорогого им человека, а затем вместе с юными воспитанниками динамовской ДЮФШ, носящей имя Лобановского, сделали памятную фотографию.

Светлая память о Валерии Лобановском будет вечной.

За футбольного Гения говорят не только титулы и достижения, но и безграничная любовь и богатство, которое до сих пор используется футбольными специалистами. У памятника, который расположен на стадионе «Динамо», носящем его имя, всегда будут собираться люди, слава о великом тренере будет передаваться от поколения к поколению.

Источник — ФК Динамо Киев

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