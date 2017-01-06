Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

В Чернигове прошел детский турнир на призы Андрея Ярмоленко

Лидер «Динамо» посетил свою родную ДЮСШ

  • 06.01.2017 19:45
  • 180 просмотров
  • 0 комментария
Метки
vk.com/desnaf
© vk.com/desnaf

У фізкультурно-оздоровчому комплексі Інституту економіки і управління відбувся 3-денний дитячий турнір на призи Андрія Ярмоленка. Їх найкращий футболіст України встановив для учасників гравців 2006 року народження.

Віддаючи данину вдячності своїй рідній СДЮШОР Юність, в якій він освоював ази футболу і розкривав свій талант, Ярмоленко особисто взяв найактивнішу участь в організації турніру. Турніру, який вже став традиційним, а змінюється лише формат і перелік учасників.

Цього разу до участі були залучені не лише чернігівські команди, а й представники районних центрів та міста Славутич, всього вісім команд. У кінцевому підсумку в фінальному матчі зійшлися представники Чернігова – Юність-1 та Юність-3, а перемогу отримали юні футболісти з команди Юність-1. Вихованці Десни також зайняли призове місце – третє.

Під час урочистого закриття турніру Андрій Яромленко особисто вручив численні призи переможцям. Зокрема, перші команди отримали комплекти нової футбольної форми. Водночас було відзначено кращих гравців в семи номінаціях: кращим захисником турніру було визнано вихованця Десни Марка Полтавця, Богдан Стеба отримав приз глядацьких симпатій. Кращим гравцем турніру визнали Олександр Бобиря з Юності-1. І тут доречно нагадати, що свого часу Андрій Ярмоленко отримував приз кращого гравця подібного турніру з рук Олега Кузнєцова.

До речі, цими днями 60-річчя відзначав перший тренер Ярмоленка Віктор Лазоренко, котрий завжди виступає головним організатором цих турнірів. А напередодні змагань «зірковий вихованець» Лазоренка разом зі своїми партнерами 1989 року випуску прийшов до школи та привітав свого наставника з ювілеєм.

Источник — ФК Десна

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.