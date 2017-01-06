В Чернигове прошел детский турнир на призы Андрея Ярмоленко

© vk.com/desnaf

У фізкультурно-оздоровчому комплексі Інституту економіки і управління відбувся 3-денний дитячий турнір на призи Андрія Ярмоленка. Їх найкращий футболіст України встановив для учасників гравців 2006 року народження.

Віддаючи данину вдячності своїй рідній СДЮШОР Юність, в якій він освоював ази футболу і розкривав свій талант, Ярмоленко особисто взяв найактивнішу участь в організації турніру. Турніру, який вже став традиційним, а змінюється лише формат і перелік учасників.

Цього разу до участі були залучені не лише чернігівські команди, а й представники районних центрів та міста Славутич, всього вісім команд. У кінцевому підсумку в фінальному матчі зійшлися представники Чернігова – Юність-1 та Юність-3, а перемогу отримали юні футболісти з команди Юність-1. Вихованці Десни також зайняли призове місце – третє.

Під час урочистого закриття турніру Андрій Яромленко особисто вручив численні призи переможцям. Зокрема, перші команди отримали комплекти нової футбольної форми. Водночас було відзначено кращих гравців в семи номінаціях: кращим захисником турніру було визнано вихованця Десни Марка Полтавця, Богдан Стеба отримав приз глядацьких симпатій. Кращим гравцем турніру визнали Олександр Бобиря з Юності-1. І тут доречно нагадати, що свого часу Андрій Ярмоленко отримував приз кращого гравця подібного турніру з рук Олега Кузнєцова.

До речі, цими днями 60-річчя відзначав перший тренер Ярмоленка Віктор Лазоренко, котрий завжди виступає головним організатором цих турнірів. А напередодні змагань «зірковий вихованець» Лазоренка разом зі своїми партнерами 1989 року випуску прийшов до школи та привітав свого наставника з ювілеєм.

Источник — ФК Десна

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.