Карпаты планируют подписать пятерых новичков

Генеральный директор «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий сообщил, что в «Карпатах» следует ожидать около пяти новичков. Также функционер заверил, что в офис «львов» не приходило официальных предложений по форварду «зелено-белых» Густаво Бланко Лещуку.



«Карпаты» планируют подписать до пяти новых игроков. Что касается Бланко Лещука, то официальных запросов относительно его трансфера не поступало. Да, им интересовались некоторые клубы из Украины и зарубежья, но это все так и осталось на уровне разговоров».



Напомним, что в первой половине сезона Густаво Бланко Лещук провел в футболке «Карпат» 19 матчей, отметился семью голами и тремя результативными передачами.

Источник — Footboom

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