Никола Калинич переходит в китайский клуб за 45 миллионов

Итальянская пресса, в частности La Gazzetta dello Sport, утверждает, что «Фиорентина» достигла договоренности о трансфере Николы Калинича в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
По информации источника, сумма трансфера составит 45 миллионов евро. «Клаусула» в контракте Калинича составляет 50 миллионов, однако «фиалки» согласили продать 29-летнего нападающего.
Напомним, до «Фиорентины» Калинич выступал в «Днепре», который покинул летом 2015 года.
Источник — Sport.ua
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