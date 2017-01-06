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Никола Калинич переходит в китайский клуб за 45 миллионов

«Фиорентина» согласилась продать хорватского нападающего

  • 06.01.2017 19:19
  • 847 просмотров
  • 3 комментария
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violanews.com
© violanews.com

Итальянская пресса, в частности La Gazzetta dello Sport, утверждает, что «Фиорентина» достигла договоренности о трансфере Николы Калинича в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

По информации источника, сумма трансфера составит 45 миллионов евро. «Клаусула» в контракте Калинича составляет 50 миллионов, однако «фиалки» согласили продать 29-летнего нападающего.

Напомним, до «Фиорентины» Калинич выступал в «Днепре», который покинул летом 2015 года.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ding01
    online
      ding01, 06.01.2017 19:58
    0
    Итальянские нищеброды, год назад ели 4 дали(((
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 06.01.2017 19:59
    0
    Просто шок....Що китайці витворяють Клуб серйозно налаштований вийти в Кит.СуперЛігу (так ви правильно поняли цей клуб не з вищогоДивізіону, правда один із лідерів першоїЛіги, який може собі дозволити Вітселя, Калініча, Фабіано, Жадсона і тренера Каннаваро) хто наступний?
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    Артем Ильичев
    online
      Артем Ильичев, 06.01.2017 20:08
    0
    Наверное боги сошли с ума))) Николе удачи! Заслужил хороший пенсионный контракт)
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