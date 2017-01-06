Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Деле Алли в Китае предлагают зарплату в 1 млн евро в неделю

20-летняя звезда «Тоттенхэма» - очередная цель китайской Суперлиги

  • 06.01.2017 19:10
  • 895 просмотров
  • 2 комментария
Метки
telegraph.co.uk. Делле Алли
© telegraph.co.uk. Делле Алли

Полузащитник сборной Англии и «Тоттенхэма» Деле Алли - последняя и главная в это межесезонье «громкая» цель китайской Суперлиги. Сразу несколько китайских клубов готовы платить 20-летнему хавбеку зарплату в 1 млн евро в неделю.

После трансферов Карлоса Тевеса и Оскара можно ожидать всего, тем более, что Алли - один из талантливейших английских футболистов.

Первые 20 мячей в АПЛ он забил быстрее, чем Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Дэвид Бекхэм, а совсем недавно стал первым полузащитником, которому удавалось отметиться дублем в 3 матчах АПЛ подряд. Так что в свое время вызвал инетерс к своей персоне со стороны мадридского «Реала», не считая команд рангом пониже. Тем не менее, в сентябре прошлого года Алли подписал 6-летний контракт со «шпорами».

Источник — ESPN

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.