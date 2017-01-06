Китайский клуб предлагал Левандовски более 40 млн в год

© espnfc.com. Роберт Левандовски

Польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски получал предложение от некоего китайского клуба. Об этом сообщил агент игрока Чезари Кухарски.



По словам агента, зарплату футболисту обещали больше, чем получает самый высокооплачиваемый игрок в мире - Карлос Тевес. «Шанхай Шеньхуа», как известно, платит аргентинцу 40 млн евро в год, а Левандовски китайцы обещали еще более высокую зарплату. «Бавария», в свою очередь, должна была получить компенсацию в размере 200 млн евро. Тем не менее, сам футболист даже слушать не хотел о вариантах, связанных с Китаем, заявил Кухарски.

Источник — ESPN

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.