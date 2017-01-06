Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Жозе МОУРИНЬО: «Сейчас у нас вообще нет травмированных»

Наставник «Манчестер Юнайтед» рассказал о состоянии команды

  • 06.01.2017 18:25
  • 80 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Полит.ру. Жозе Моуриньо
© Полит.ру. Жозе Моуриньо
Жозе Моуринью сказал, что Уэйн Руни и Серхио Ромеро начнут матч с «Рэдингом» в стартовом составе, а также объяснил, почему он не боится сделать серьезные изменения в стартовом составе на предстоящий матч Кубка Англии:
 
- У нас ноль травмированных, - сказал Моуринью в интервью MUTV. – В моем распоряжении 27 игроков и ноль травмированных! В течение этого сезона у нас не было очень плохих ситуаций с травмами, количество повреждений никогда не превышало норму, но сейчас у нас вообще нет травмированных. Каждый игрок готов выйти на поле, за исключением Эрика Байи, который уехал на Кубок Африки.
 
Безусловно, нам нужно дать отдохнуть игрокам. Некоторым парням нужно дать отдохнуть, а некоторым нужно игровое время. Надо сказать, что многие из ребят заслужили право выйти на поле, и я полностью доверяю им всем. Я знаю, что если сделать 3-4 изменения в стартовом составе, многие скажут, что это риск, а другие скажут, что я делаю это, потому что мы играем с командой Чемпионшипа, но «Рэдинг» лучше, чем некоторые команды Премьер-лиги.
 
Мы будем рисковать, только если допустим неправильное отношение к этому матчу и выйдем на поле с неправильным настроем. Если наши игроки сыграют с той же ответственностью и желанием победить, которые они демонстрируют от матча к матчу, то у нас будет отличный шанс на победу, даже если мы дадим отдохнуть некоторым ребятам.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.