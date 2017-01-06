Жозе МОУРИНЬО: «Сейчас у нас вообще нет травмированных»

© Полит.ру. Жозе Моуриньо

Жозе Моуринью сказал, что Уэйн Руни и Серхио Ромеро начнут матч с «Рэдингом» в стартовом составе, а также объяснил, почему он не боится сделать серьезные изменения в стартовом составе на предстоящий матч Кубка Англии:

- У нас ноль травмированных, - сказал Моуринью в интервью MUTV. – В моем распоряжении 27 игроков и ноль травмированных! В течение этого сезона у нас не было очень плохих ситуаций с травмами, количество повреждений никогда не превышало норму, но сейчас у нас вообще нет травмированных. Каждый игрок готов выйти на поле, за исключением Эрика Байи, который уехал на Кубок Африки.

Безусловно, нам нужно дать отдохнуть игрокам. Некоторым парням нужно дать отдохнуть, а некоторым нужно игровое время. Надо сказать, что многие из ребят заслужили право выйти на поле, и я полностью доверяю им всем. Я знаю, что если сделать 3-4 изменения в стартовом составе, многие скажут, что это риск, а другие скажут, что я делаю это, потому что мы играем с командой Чемпионшипа, но «Рэдинг» лучше, чем некоторые команды Премьер-лиги.

Мы будем рисковать, только если допустим неправильное отношение к этому матчу и выйдем на поле с неправильным настроем. Если наши игроки сыграют с той же ответственностью и желанием победить, которые они демонстрируют от матча к матчу, то у нас будет отличный шанс на победу, даже если мы дадим отдохнуть некоторым ребятам.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.