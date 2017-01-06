Барцальи готов вернуться на поле

© SuperNews. Андреа Барцальи

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи заявил, что он полностью готов играть и полностью в распоряжении тренера.

Андреа не играл с ноября, когда получил вывих плеча, но уже в ближайшее воскресенье готов выйти на поле в матче Серии А против «Болоньи». 35-летний защитник сказал, что восстановление после травмы прошло даже быстрее, чем ожидалось, и сейчас он готов выкладываться на 100%.

Источник — Football-italia

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