Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Волынь предлагает форварда Петрова клубам из Германии

Сергей Петров может перебраться в один из клубов низших дивизионов немецкого футбола

  • 06.01.2017 17:58
  • 376 просмотров
  • 0 комментария
Метки
goldtalant.com.ua. Сергей Петров
© goldtalant.com.ua. Сергей Петров
В конце осенней части сезоне руководство Волыни задумало продать одного из лучших нападающих нынешней команды Сергея Петрова.
 
Спустя некоторое время поиски новой команды для Петрова завели лучан в Германию. В последние дни главный тренер Волыни Виталий Кварцяный провел переговоры о трансфере Петрова с представителями нескольких немецких клубов. В данном случае речь идет о командах 2-го или 3-го дивизиона чемпионата Германии.
 
19-летний Сергей Петров является воспитанником Волыни, дебютировав в УПЛ в сезоне 2014/2015. В этом сезоне Петров провел в «вышке» 17 матчей, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.
 
Напомним, что кроме Петрова Волынь выставила на трансфер еще двух молодых нападающих — Виктора Хомченко и Ярослава Деду.

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.