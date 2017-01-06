Волынь предлагает форварда Петрова клубам из Германии

© goldtalant.com.ua. Сергей Петров

В конце осенней части сезоне руководство Волыни задумало продать одного из лучших нападающих нынешней команды Сергея Петрова.

Спустя некоторое время поиски новой команды для Петрова завели лучан в Германию. В последние дни главный тренер Волыни Виталий Кварцяный провел переговоры о трансфере Петрова с представителями нескольких немецких клубов. В данном случае речь идет о командах 2-го или 3-го дивизиона чемпионата Германии.

19-летний Сергей Петров является воспитанником Волыни, дебютировав в УПЛ в сезоне 2014/2015. В этом сезоне Петров провел в «вышке» 17 матчей, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.

Напомним, что кроме Петрова Волынь выставила на трансфер еще двух молодых нападающих — Виктора Хомченко и Ярослава Деду.

Источник — Sportarena

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