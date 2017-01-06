Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шнайдерлен проходит медобследование в Эвертоне

Француз, не имеющий игровой практики в МЮ, может переехать в Ливерпуль

  • 06.01.2017 17:43
  • 233 просмотров
  • 0 комментария
Метки
MUFC. Морган Шнайдерлен
© MUFC. Морган Шнайдерлен
«Эвертону» удалось достичь существенного прогресса в переговорах о приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнайдерлена, и уже сегодня игрок приыл на тренировочную базу «ирисок» для прохождения медицинского обследования.
 
Как известно, Шнайдерлен не входит в планы главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуриньо. Морган не имеет игровой практики уже почти два месяца, а последний раз появлялся в старте в рамках Премьер-Лиги еще в мае — будучи замененным в перерыве.
 
Относительно недавно «Юнайтед» отклонил предложения «Вест Бромвича» и «Эвертона» о покупке Моргана, однако «ириски» согласились улучшить условия, да и сам Шнайдерлен выразил желание отправиться к своему бывшему тренеру по «Саутгемптону» Рональду Куману.
 
Пока два клуба не договорились о размере компенсации за 27-летнего француза, однако существует обоюдная уверенность, что вскоре это произойдет. По этой причине Шнайдерлену было позволено отправиться на базу «ирисок» в Финч Фарм для прохождения медобследования.

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.