Шнайдерлен проходит медобследование в Эвертоне

© MUFC. Морган Шнайдерлен

«Эвертону» удалось достичь существенного прогресса в переговорах о приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнайдерлена, и уже сегодня игрок приыл на тренировочную базу «ирисок» для прохождения медицинского обследования.

Как известно, Шнайдерлен не входит в планы главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуриньо. Морган не имеет игровой практики уже почти два месяца, а последний раз появлялся в старте в рамках Премьер-Лиги еще в мае — будучи замененным в перерыве.

Относительно недавно «Юнайтед» отклонил предложения «Вест Бромвича» и «Эвертона» о покупке Моргана, однако «ириски» согласились улучшить условия, да и сам Шнайдерлен выразил желание отправиться к своему бывшему тренеру по «Саутгемптону» Рональду Куману.

Пока два клуба не договорились о размере компенсации за 27-летнего француза, однако существует обоюдная уверенность, что вскоре это произойдет. По этой причине Шнайдерлену было позволено отправиться на базу «ирисок» в Финч Фарм для прохождения медобследования.

Источник — Fapl.ru

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