Кравец едет в Мадрид, Севилья поборется за второе место

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После рождественских и новогодних каникул Ла Лига снова возвращается на стадионы Испании и наши экраны, чтобы радовать зрителя очередным туром горячих противостояний и непредсказуемых результатов. О самом интересном в 17-м туре испанской Примеры – в анонсе Sport.ua.

На неделе мадридский «Реал» нещадно разобрался с андалусийской «Севильей», разгромив подопечных Сампаоли со счетом 3:0 в рамках Кубка Короля. Теперь же «бланкос» предстоит первый матч Ла Лиги в 2017 году, где в соперниках у «Реала» вновь коллектив из Андалусии. На сей раз, это предпоследняя команда турнирной таблицы Примеры, набравшая лишь 9 очков за 16 туров – «Гранада».

Команде Артема Кравца предстоит выездной матч в Мадриде и шансы андалусийцев на победу в этом матче, мягко говоря, невелики. Несмотря на то, что мадридцы имеют кадровые проблемы, «Гранаде» придется крайне сложно в борьбе хотя бы за один зачетный пункт на «Сантьяго Бернабеу». «Реал», даже без дисквалифицированного Рамоса, травмированных Бэйла, Васкеса и Ковачича выглядит сильнее, чем «Гранада», играющая основным составом.

И все же оставим надежду на новогоднее чудо в виде хорошей игры «Гранады». В субботу днем, когда все вокруг засыпало снегом, приглашаем вас к просмотру матча «Реал» Мадрид – «Гранада», начало которого в 14:00.

«Реал» Мадрид – «Гранада»

П1 - 1.09 Х - 13 П2 - 28

Стадион: Сантьяго Бернабеу

Арбитр: Виканди Гарридо

Продолжит программу тура матч между баскским «Эйбаром» и мадридским «Атлетико». Обе команды на неделе уверенно обыграли своих оппонентов в Кубке Короля. Более того, в турнирной таблице «оружейники» и «матрасники» находятся почти по соседству. «Атлетико» после 16-ти туров заработал 28 очков и занимает шестое место турнирной таблицы; «Эйбар» имея в активе 23 очка – на восьмом месте.

Хотя, конечно, именно «Атлетико» является фаворитом в этом матче, даже несмотря на фактор домашнего поля «Эйбара». Однако преимущество «матрасников» не выглядит столь же бескомпромиссным, как, например, два сезона назад.

Симеоне в матче 17-го тура не сможет рассчитывать на Аугусто Фернандеса и Яна Облака (травмы); со стороны «Эйбара» потерь тоже немного – в субботу не сыграют лишь Иван Рами и Кике.

Начало матча в субботу, в 17:15.

«Эйбар» - «Атлетико» Мадрид

П1 - 5.5 Х - 3.72 П2 - 1.72

Стадион: Ипуруа

Арбитр: Хиль Мансано

Пока «Реал Сосьедад» на неделе уверенно обыгрывал «Вильярреал» в Кубке Короля, «Севилья» ничего не могла противопоставить мадридскому «Реалу», проиграв «бланкос» с разгромным счетом. Что ничуть не отнимает интриги у этого матча, который безо всякого сомнения можно назвать одним из центральных в 17-м туре.

«Реал Сосьедад» находится на пятом месте турнирной таблицы Примеры, опережая «Атлетико» и «Атлетик». «Севилья» же занимает третье место, пропустив вперед только «Реал» и «Барселону».

Обе команды подходят к этому матчу почти в оптимальном составе. Сампаоли не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Рами и травмированного Ивана Лопеса. «Ла Реалу» не поможет только травмированный Карлос Мартинес.

Начало одного из самых интересных матчей европейского уик-энда в субботу, в 21:45.

«Реал Сосьедад» - «Севилья»

П1 - 2.35 Х - 3.52 П2 - 3.12

Стадион: Аноэта

Арбитр: Хуан Мунуэра

Ярким завершением футбольного уик-энда станет матч, где «Вильярреал» на своем поле примет каталонскую «Барселону». Пять очков и лишь одна ступень в турнирной таблице разделяет эти команды после 16-ти туров.

Кроме того, «Вильярреал» и «Барселону» объединяет негативный результат, показанный на неделе в матчах Кубка Короля. Обе команды проиграли – «субмарины» уступили «Реал Сосьедаду», а «Барселона» в большинстве не смогла обыграть баскский «Атлетик».

Так что обе команды настроены на реванш в ближайшем матче Примеры, а то есть – в очном противостоянии на «Мадригале». На родном стадионе, кстати, «Вильярреал» проиграл лишь один матч в этом сезоне. Прошлый матч на «Мадригале» закончился победой «Вильярреала» над мадридским «Атлетико» со счетом 3:0.

В общем, есть все основания полагать, что «Барселоне» придется несладко. «Вильярреал» возвращается с каникул почти полным составом – травмирован лишь Сольдадо.

Воскресный вечер в компании хорошего футбола продолжится в 21:45, матчем «Вильярреала» и «Барселоны».

«Вильярреал» - «Барселона»

П1 - 5.83 Х - 4.49 П2 - 1.57

Стадион: Эль Мадригаль

Арбитр: Игасио Вильянуэва

Все матчи тура:

Турнирная таблица:

Автор — Яна Кустол, Sport.ua

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