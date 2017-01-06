Агент Витселя: «За 5 лет в Китае Аксель получит 90 млн евро»

© juvenews.eu. Аксель Витсель

Агент уже бывшего полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Риккардо Наполитано рассказал, почему сорвался переход его клиента в «Ювентус», и почему футболист выбрал китайский «Тяньцзинь».

— Ожидали ли вы сами увидеть Витселя в Китае?

— Честно говоря, да, ожидал. Я уже говорил, что «Ювентусу» нужно было быть осторожным, чтобы не допустить срыва трансфера, — говорит Наполитано. — Летом они предлагали «Зениту» 23 миллиона евро, а в январе уже только 6 миллионов.

— Кто может стать альтернативой для «Ювентуса» вместо Витселя?

— Думаю, на рынке трудно найти игрока с аналогичными характеристиками, как у Акселя. В начале января они взяли отличного футболиста Ринкона, но он уступает в некоторых параметрах бельгийцу.

— Переезд в Китай для Витселя - хороший шаг?

— С одной стороны да, а с другой - нет. За 5 лет он получит порядка 90 миллионов евро плюс два миллиона сразу же при подписании контракта. Но, с другой стороны, ему уже почти 28 лет. Он может потерять место в сборной Бельгии, так как не будет играть в Европе и Лиге чемпионов. За Китаем не так хорошо следят, как за европейскими чемпионатами. Думаю, он останется в Китае на несколько лет.

— Какой европейский клуб был ближе всего к приобретению Витселя?

— Для меня «Ювентус» был ближе всего. Но при этом в шаге от покупки был и «Наполи», который достиг соглашения с «Зенитом», и все было почти решено.

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