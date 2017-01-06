ФИФА представила приз Лучшему футболисту года

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Брисбен. Свитолина уступила Плишковой 17:03 — Владислав Похилый Есть такое понятие как не удобный соперник. Вот не идет у нее с Радвой, Квитовой, Плишковой и все...