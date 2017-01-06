ФИФА представила приз Лучшему футболисту года

ФИФА и France Football награды лучшему футболисту год теперь вручают порознь. Французское издание - «Золотой мяч», а ФИФА – свой приз, получивший название «The Best».
Международня федерация футбола представила свою награду:
#TheBest trophy, revealed— FIFA.com (@FIFAcom) 6 января 2017 г.
👀🎥Watch how it was made: https://t.co/UnVXBPhLZJ pic.twitter.com/7I8jyW9fQo
Источник — Sport.ua
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