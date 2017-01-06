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ФИФА представила приз Лучшему футболисту года

Награда призвана заменить «Золотой мяч»

  • 06.01.2017 16:34
  • 346 просмотров
  • 1 комментария
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twitter.com/fifacom
© twitter.com/fifacom
ФИФА и France Football награды лучшему футболисту год теперь вручают порознь. Французское издание - «Золотой мяч», а ФИФА – свой приз, получивший название «The Best». 
 
Международня федерация футбола представила свою награду:
 

Источник — Sport.ua

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