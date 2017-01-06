Александр ПРИЗЕТКО: «Если тренер не волнуется, то и работать не нужно»

Главный тренер «Металлиста 1925» Александр Призетко в новогоднем интервью рассказал о том, каким был год 2016-й и каким он видит ближайшее будущее нового молодого «желто-синего» коллектива.

- Александр Сергеевич, каким получился первый круг чемпионата Украины для вас? Довольны его итогами?

- Я доволен, да. Учитывая, как все начиналось, учитывая, что у нас перед стартом чемпионата практически ничего не было: ни тренировочного поля, ни базы, ни фактически команды. В итоге же все вылилось в хороший, я считаю, результат. Даже несмотря на то, что мы проиграли последнюю игру года.

- Перед стартом сезона команда практически не тренировалась. Были ли у вас опасения за результат?

- Ясно, что я понимал, что будет очень тяжело. Помнится, когда пришел на первую тренировку на стадион «Старт», который по сути и футбольным стадионом с трудом можно назвать, посмотрел на команду и понял, что нам предстоит очень нелегкий путь. Понимаете, просто играть и всем проигрывать я не хотел, потому как все ждали от нас результата. Хочется сказать спасибо всем тем, кто приложил усилия для того, что мы сейчас имеем: футболистам, помощникам своим, болельщикам, нашему клубному руководству. В кратчайшие сроки нам удалось создать крепкую боевую единицу. Могу сказать, что в первых играх было видно, что команда не готова физически. Стартовый матч против «Ингульца-3» ребята выиграли во многом благодаря бойцовским качествам, так как в концовке встречи попросту падали с ног. Во втором и третьем матчах, которые мы завершили с ничейными результатами, мы были сильнее индивидуально, однако, опять же, отсутствие подготовки как раз о себе знать и дало. А вот уже начиная с игры против «Первомайска» «физика» у ребят стала намного лучше, что и позволило им добиваться уверенных побед.

- Сильно волновались перед первым историческим матчем «Металлиста 1925»?

- Знаете, если тренер не волнуется, то и работать, считаю, не нужно. Тогда, помню, волнение было очень большим. Наверное, тройное! Была реклама, приехали болельщики, все мы очень хотели стартовать с позитивного результата.

- 2016-й год для вас получился достаточно контрастным. Что вам запомнилось больше всего?

- Конечно, я год в голове «прокручивал». Он получился очень сложным, но безумно интересным. Эта школа в дальнейшей работе мне очень поможет. Скажу, что, наверное, теперь мне уже бояться нечего. Начинался год у меня с работы в молодежной команде «Металлиста». Естественно, что тогда я и подумать не мог, что за четыре тура до окончания сезона буду тренировать еще и основной состав. Но эти матчи мы доиграли достойно, доказав, что даже наши молодые воспитанники способны решать высокие задачи. Сейчас, работая в команде коллективов физкультуры… Вы же понимаете, что команда у нас самая что ни на есть профессиональная. Ребята все «поигравшие», а некоторые даже успели «засветиться» и в высшем дивизионе.

- Как считаете, ребятам тяжело из профессионалов перейти в аматоры?

- Конечно, тяжело. Мы же прекрасно понимаем, что для них в любом случае это даже ни один, а два или три шага назад. Я вам скажу, что с каждым из них я разговаривал, и они к такому повороту в своей футбольной судьбе отнеслись очень профессионально. Те же Синица, Краев, Наполов еще весной начинали делать первые шаги в элите украинского футбола, а сейчас играют в аматорском чемпионате. Но парни поверили мне и, как я считаю, абсолютно ничего за это время не потеряли. У нас сплоченный коллектив, который уверенно движется вперед. У нас есть отличные молодые ребята, у нас есть опытные «бойцы». Выделять кого-то я бы не хотел, так как все мы - единая команда!

- Как считаете, эта команда способна решать высокие задачи во Второй лиге?

- Если мы, проведя «точечную» селекцию, укрепим 3-4 позиции, эти ребята поверьте, во Второй лиге смогут решать высокие задачи. Просто во втором дивизионе в основном играют более опытные люди, которые в футболе уже повидали многое. И они в основном играют в более силовой футбол. Если наши ребята к этому готовы будут, все у них получится.

- Лично вы морально к повышению в классе готовы?

- Я понимаю, что задачу, поставленную руководством, мы решим. Поэтому этой зимой хотелось бы укрепиться, чтобы за второй круг команда «оббивалась» и готовилась ко Второй лиге.

- Какой у нашей команды будет зима?

- Отталкиваться мы будем от даты начала чемпионата, но пока она неизвестна. Что могу сказать точно, так это то, что первый рабочий день у нас будет 16-го января. А вот уже потом, когда Ассоциация аматорского футбола сообщит нам дату старта второго круга, мы будем более детально планировать количество сборов и их продолжительность.

- Насколько тесно контактируете с тренерским штабом команды «Металлист Юниор»?

- Со старшим тренером Сергеем Валяевым я постоянно общаюсь по телефону. Мы обсуждаем и наших футболистов, и футболистов его команды. Именно после разговора с ним мы взяли на первый сбор основной команды полузащитника Артема Иванова. Пока так. Понимаете, первая команда поопытней «Юниора», поэтому брать человека просто, чтобы он сидел на лавке, я считаю неправильным. Во второй команде у ребят будет игровая практика, а мы будем постоянно за ними наблюдать. Поэтому все в их руках.

- Можно ли сейчас говорить о потенциальных новичках команды?

- Кроме Иванова с нами будут тренироваться Денис Скотаренко из «Квадро», который сам изъявил желание попробовать свои силы в нашей команде и экс-футболист «молодежки» «Металлиста» Саша Литвяк. Также веду переговоры с Юрой Копыной, который в первом круге выступал за ФК «Львов». У парня есть несколько предложений, однако, я надеюсь, что он все же окажется в нашей команде.

- Кроме возможных приобретений у нас есть и две потери. Уже знаете, кем заменить того же Сережу Наполова?

- Пока мы не начали полноценные сборы, об этом говорить сложно. В принципе, хорошие скоростные данные и технический арсенал есть у Артема Иванова. В этом плане я сильно не волнуюсь, так как у нас есть люди, способные сыграть, как в центре, так и на флангах. Да, Сережа - парень яркий, умеющий, как говорится, играть в футбол, но он изъявил желание уйти, а удерживать его по той причине, что в аматорском чемпионате у ребят нет контрактов, мы не можем.

- На первом декабрьском сборе с нами тренировалось несколько ребят, которые просто изъявили желание поддерживать таким образом форму. Если пофантазировать, хотели бы видеть их в своей команде?

- И с Ралюченко, и с Чегурко, и с Шевченко я постоянно на связи. У меня есть огромное желание вернуть харьковчан в родной город. С ними мы договорились, что свои контракты они выполнят, и летом, возможно, приедут к нам. Хотя, например, я не исключаю, что Андрей Ралюченко и эту зиму начнет в составе «Металлиста 1925».

- Давайте немного сменим тему и поговорим о ветеранской сборной Украины, футболку которой вы регулярно одеваете. Расскажите о ней?

- Эту сборную создали около полутора лет назад и меня туда регулярно приглашают. В силу основной работы, правда, не всегда удается в ее составе играть. Ну а так, езжу, встречаюсь с людьми, с которыми играл 15-20 лет назад. В ноябре выиграли Кубок Легенд в американском Чикаго. Из иностранных команд там были мы и ветераны одесского «Черноморца», остальные команды - местные диаспоры (польская, болгарская и т.д.). Удалось пообщаться с метром нашего тренерского цеха Мироном Богдановичем Маркевичем, который дал мне несколько дельных советов касательно рисунка игры, каких-то тактических моментов. Футбол Маркевича мне близок, поэтому я бы хотел, чтобы и мои нынешние подопечные не били мяч, куда попало, а играли красиво, комбинировали и созидали. В своих ребятах я вижу будущее, поэтому и хочу, чтобы все мы развивались и росли.

- Весной вы работали с Максимом Калиниченко. Поддерживаете с ним отношения?

- Да, конечно. Мне было с ним работать очень комфортно, и я его даже своим помощником не считал. Мы все делали сообща, советовались, в плане футбола у нас были идеальные отношения. Его семья живет в Москве, поэтому и он большую часть времени проводит там.

- Вы верите, что со временем в Харьков вернется большой футбол?

- Конечно, верю. Без этой веры работать не получится. Очень хочется, чтобы это произошло как можно быстрее. Уверен, что общими усилиями мы этого обязательно добьемся.

- Ну и в заключение ваши пожелания всем харьковчанам в Новом году…

- Харьковские болельщики – самые лучшие. Я всегда это говорил и буду говорить. То, как они нас поддерживают… Знаете, мурашки по коже пробегают. Они заряжают ребят энергией и гонят их вперед! Сложно перечислить всех, кто причастен к нашей команде. Хочется поздравить наше руководство, а, особенно, Сергея Михайловича Стороженко. Если бы не он, то, возможно, всего этого и не было бы. Также хочется поздравить своих коллег, врачей, администраторов и просто всех харьковчан. Пожелать, прежде всего, хочу здоровья, семейного благополучия и всего самого позитивного. Самое главное, чтобы все мы улыбались и дарили друг другу только радостные моменты! Всех с Новым годом!

Источник — ФК Металлист 1925

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