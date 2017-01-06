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Папа Гуйе покинул Ростов

Клуб ищет замену сенегальцу

  • 06.01.2017 14:54
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FootballNews.com.ua. Папа Гуйе
© FootballNews.com.ua. Папа Гуйе
Защитник Папа Гуйе больше не будет выступать за футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
 
В пятницу игроки «Ростова» отправились на первый зимний сбор в ОАЭ, и Папа Гуйе с командой не полетел.
 
«Гуйе больше в команде не будет. Клуб ищет ему замену», - сообщил источник.
 
Сенегалец заключил контракт с «Ростовом» перед началом сезона на правах свободного агента. 32-летний центральный защитник принял участие в пяти матчах команды.
 
Напомним, с 2005-го по 2016-й Папа Гуйе выступал за «Волынь», «Металлист» и «Днепр», только в чемпионате Украины отыграв более 250 поединков. За ростовский клуб сенегалец провел 5 встреч в чемпионате России.

Источник — ТАСС

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