Папа Гуйе покинул Ростов

© FootballNews.com.ua. Папа Гуйе

Защитник Папа Гуйе больше не будет выступать за футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В пятницу игроки «Ростова» отправились на первый зимний сбор в ОАЭ, и Папа Гуйе с командой не полетел.

«Гуйе больше в команде не будет. Клуб ищет ему замену», - сообщил источник.

Сенегалец заключил контракт с «Ростовом» перед началом сезона на правах свободного агента. 32-летний центральный защитник принял участие в пяти матчах команды.

Напомним, с 2005-го по 2016-й Папа Гуйе выступал за «Волынь», «Металлист» и «Днепр», только в чемпионате Украины отыграв более 250 поединков. За ростовский клуб сенегалец провел 5 встреч в чемпионате России.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.