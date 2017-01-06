Наполи планирует подписать Дерлиса Гонсалеса

«Наполи» проявляет интерес к парагвайскому вингеру «Динамо» Дерлису Гонсалесу. Итальянский клуб ищет сменщика своим лидерам атаки, которые играют каждый матч без замен.
По информации итальянских СМИ, «Наполи» хочет взять 22-летнего футболиста в аренду с правом выкупа. Также сообщается, что неаполитанский клуб отдаст в «Тернане» в аренду Роберто Инсинье, который мог сыграть на этой позиции.
В сезоне 2016/2017 Дерлис Гонсалес сыграл за «Динамо» 17 матчей, в которых отметился пятью голами и пятью результативными пасами.
Напомним, несколько дней назад появилась информация об интересе со стороны «Наполи» к Андрею Ярмоленко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Так как одно дело брать игрока в аренду, с правом выкупа, когда он не имеет достаточно игровой практики в своем клубе, другое же дело если это один из лидеров команду.
У него контракт до 20-го года, так что если так хотят, пусть дают 15.17 лямов, и забирают
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.