Наполи планирует подписать Дерлиса Гонсалеса

© ФК Динамо Киев. Дерлис Гонсалес

«Наполи» проявляет интерес к парагвайскому вингеру «Динамо» Дерлису Гонсалесу. Итальянский клуб ищет сменщика своим лидерам атаки, которые играют каждый матч без замен.

По информации итальянских СМИ, «Наполи» хочет взять 22-летнего футболиста в аренду с правом выкупа. Также сообщается, что неаполитанский клуб отдаст в «Тернане» в аренду Роберто Инсинье, который мог сыграть на этой позиции.

В сезоне 2016/2017 Дерлис Гонсалес сыграл за «Динамо» 17 матчей, в которых отметился пятью голами и пятью результативными пасами.

Напомним, несколько дней назад появилась информация об интересе со стороны «Наполи» к Андрею Ярмоленко.

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