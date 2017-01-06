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Наполи планирует подписать Дерлиса Гонсалеса

Итальянский клуб ищет сменщика для Мертенса, Кальехона и Лоренцо Инсинье

  • 06.01.2017 14:50
  • 392 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Дерлис Гонсалес
© ФК Динамо Киев. Дерлис Гонсалес

«Наполи» проявляет интерес к парагвайскому вингеру «Динамо» Дерлису Гонсалесу. Итальянский клуб ищет сменщика своим лидерам атаки, которые играют каждый матч без замен.

По информации итальянских СМИ, «Наполи» хочет взять 22-летнего футболиста в аренду с правом выкупа. Также сообщается, что неаполитанский клуб отдаст в «Тернане» в аренду Роберто Инсинье, который мог сыграть на этой позиции.

В сезоне 2016/2017 Дерлис Гонсалес сыграл за «Динамо» 17 матчей, в которых отметился пятью голами и пятью результативными пасами.

Напомним, несколько дней назад появилась информация об интересе со стороны «Наполи» к Андрею Ярмоленко.

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Комментарии
    jurkohlova
    online
      jurkohlova, 06.01.2017 15:16
    0
    Вже Ярмоленка підписали, тепер ще Дерліса... А так на черзі Хачеріді:?))))
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 06.01.2017 15:21
    0
    може Наполі - це фарм-клуб ДК?
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 06.01.2017 15:30
    0
    Я надеюсь что после случая с Тео, ДК не наступит на те же грабли. И Наполи лесом пойдет...
    Так как одно дело брать игрока в аренду, с правом выкупа, когда он не имеет достаточно игровой практики в своем клубе, другое же дело если это один из лидеров команду.
    У него контракт до 20-го года, так что если так хотят, пусть дают 15.17 лямов, и забирают
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