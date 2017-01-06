Рияд Марез - лучший футболист Африки минувшего года

Состоялась церемония награждения лучшего футболиста Африки-2016. Первым с 361 голосом стал полузащитник сборной Алжира, чемпион Англии в составе «Лестера» Рияд Марез. 25-летний игрок стал первым алжирцем, завоевавшим почетную награду.
На втором месте - прошлогодний победитель, габонец Пьер-Эмерик Обамеянг из дортмундской «Боруссии» (313 голосов). К слову, на награждении, проходившем в в столице Нигерии Абудже, он был в шортах и кроссовках - по вине авиакомпнаии у него пропал багаж в аэропорту.
Третьим в голосовании стал сенегалец Садио Мане (186 голосов).
Лучшим тренером признали Питсо Мосимане, выигравшего вместе с южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» африканскую Лигу Чемпионов.
Обамеянг поздравил Мареза с победой:
Обамеянг поздравил Мареза с победой:
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