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Рияд Марез - лучший футболист Африки минувшего года

Вторым стал Пьер-Эмерик Обамеянг

  • 06.01.2017 14:41
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cafonline.com
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Состоялась церемония награждения лучшего футболиста Африки-2016. Первым с 361 голосом стал полузащитник сборной Алжира, чемпион Англии в составе «Лестера» Рияд Марез. 25-летний игрок стал первым алжирцем, завоевавшим почетную награду.

На втором месте - прошлогодний победитель, габонец Пьер-Эмерик Обамеянг из дортмундской «Боруссии» (313 голосов). К слову, на награждении, проходившем в в столице Нигерии Абудже, он был в шортах и кроссовках - по вине авиакомпнаии у него пропал багаж в аэропорту.
 
Третьим в голосовании стал сенегалец Садио Мане (186 голосов).
 
Лучшим тренером признали Питсо Мосимане, выигравшего вместе с южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» африканскую Лигу Чемпионов.

Обамеянг поздравил Мареза с победой:

 

Congrats to you @riyadmahrez26.7 🙌🏽See you for this africa Cup 😜

A photo posted by Aubameyang (@aubameyang97) on

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