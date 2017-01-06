Рияд Марез - лучший футболист Африки минувшего года

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Бернард может перейти в Марсель 15:34 — Cardanus Лол, клоун. А теперь посчитай доходы Шахты от продаж Тейшейры, Косты, Виллиана, Фернандиньо. Плюс...

Наполи планирует подписать Дерлиса Гонсалеса 15:30 — jekavayp Я надеюсь что после случая с Тео, ДК не наступит на те же грабли. И Наполи лесом пойдет...Так как... 15:21 — M-E-S-S-E-R може Наполі - це фарм-клуб ДК?