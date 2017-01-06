Зарплаты футболистов Днепра не превышают $10 тысяч

«Днепр» существенно сократил расходы на зарплаты футболистов. После всех негативных событий, связанных с днепровской командой, руководители клуба значительно урезали бюджет.
По инсайдерской информации внутри клуба, реальная зарплата игроков «Днепра» уменьшилась в разы. При этом большинство выплат не фиксируется официально.
Максимальную заработную плату в «Днепре» получает бразилец Андерсон Пико – 10 тысяч долларов. По 7,5 тыс. получают Политыло и Кравченко, Сергей Назаренко – 5 тысяч.
Не совсем ясна ситуация с Русланом Ротанем. По информации источника, капитан команды получает 3,5 тыс. долларов, но ему также выплачивают часть долга из предыдущего контракта.
Источник — Чемпион
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