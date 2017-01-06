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Зарплаты футболистов Днепра не превышают $10 тысяч

Самый высокооплачиваемый игрок команды — Андерсон Пико

  • 06.01.2017 14:34
  • 953 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fcdnipro.ua. Руслан Ротань
© fcdnipro.ua. Руслан Ротань

«Днепр» существенно сократил расходы на зарплаты футболистов. После всех негативных событий, связанных с днепровской командой, руководители клуба значительно урезали бюджет.

По инсайдерской информации внутри клуба, реальная зарплата игроков «Днепра» уменьшилась в разы. При этом большинство выплат не фиксируется официально.

Максимальную заработную плату в «Днепре» получает бразилец Андерсон Пико – 10 тысяч долларов. По 7,5 тыс. получают Политыло и Кравченко, Сергей Назаренко – 5 тысяч.

Не совсем ясна ситуация с Русланом Ротанем. По информации источника, капитан команды получает 3,5 тыс. долларов, но ему также выплачивают часть долга из предыдущего контракта.

Источник — Чемпион

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Комментарии
    Ding01
      Ding01, 06.01.2017 15:07
    +1
    И это вполне хорошая зарплата, учитывая среднюю в 150 баксов по стране! Было бы не плохо сейчас вообще указать лимит на з.п примерно в 80 тыс дол а остальное бонусы!
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