Эдуард СОБОЛЬ: «Понемногу начинаю скучать по футболу»

© zarya-lugansk.com, Эдуард Соболь

Защитник «Зари» Эдуард Соболь рассказал нам о том, как проводит зимний отпуск.

- До наступления Нового года успел побывать на отдыхе в Доминиканской Республике. Мне и моей девушке составил компанию наш голкипер Алексей Шевченко с девушкой. Были там 11 дней. Встретили многих знакомых. Например, Виктора Коваленко, и Артема Беседина.



- Если не ошибаюсь, видел у кого-то из вас фото в Instagram и с Андреем Пятовым…

- Мы просто летели в Доминикану в одном самолете. Так и встретились. Но в отелях жили разных.



- Как встретил Новый Год?

- Новый Год я встретил в кругу семьи дома в Запорожье. Считаю, что Новый Год – праздник семейный. Никуда особо не выбирался. Очень соскучился по родным, поэтому предпочел встретить Новый год дома.



- Говорят, когда отпуск у футболиста длится более двух недель, он начинает скучать по футболу?

- Отрицать не буду. Я потихоньку набираю форму. Делаю легкие пробежки. Готовлюсь к сборам. Скучать по футболу понемногу начинаю. Хочется уже и с мячом поработать и потренироваться.

Источник — ФК Заря

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