Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Последний сезон в карьере хочу провести в Днепре»

© telegraf.com. Евгений Селезнев

В эксклюзивном интервью Sport.ua новобранец «Карабюкспора» рассказал о первых днях в Турции, конфликте с Пауло Фонсекой и своем кумире – Златане Ибрагимовиче.

— Евгений, как проходят первые дни в «Карабюкспоре»?

— Меня очень хорошо приняли. Я даже не ожидал, что меня будут так тепло встречать команда, тренерский штаб и руководители клуба.

— На первой тренировке в двусторонке вы забили два гола и, говорят, главный тренер Игор Тудор остался доволен вашими действиями…

— Лично мне он об этом не говорил. С первой встречи мне очень комфортно работать с Игором Тудором. Мне нравится, сколько внимание он мне уделяет, нравится его отношение. Он следил за моими выступлениями, и знает, какой игры от меня следует ожидать. Ниже своего уровня я играть не собираюсь. Хочу поблагодарить моего друга Ивана Пироженко, который верит в меня и сделал все, чтобы мой трансфер в «Карабюкспор» состоялся.

— Впервые в карьере вам придется играть в стране, где не говорят на украинском и русском. Проблемы языкового барьера не будет?

— Английский — мой второй язык. В моей родной Макеевке английский язык второй по популярности (Смеется). Поверьте, что проблем с коммуникацией у меня не будет. С командой работает переводчик, который помогает в любой ситуации. И к тому же понемногу перехожу на английский.

— По интернету уже гуляет ваша фотография с англоязычной автобиографией Златана Ибрагимовича. Это фото было сделано по дороге на подписание контракта с «Карабюкспором»?

— Учу английский. А Златан — мой кумир. Человек со стальными яйцами.

— Есть ли мысли по окончании карьеры написать книжку?

— Нужно задуматься о жанре. Если написать всю правду, то это многие могут неправильно понять, а многие и вообще уйдут из футбола. Остались вопросы к последней главе, над ней сейчас работаю. Поэтому все — впереди.

— Правда ли, что в Турции вы могли оказаться намного раньше?

— В Турции я общался с людьми, которые рассказали, что еще год назад в своей команде меня хотели видеть «Бешикташ», «Галатасарай» и «Сивасспор». Но иногда не все зависит от воли футболиста. За моей игрой в Турции следили последние три года.

— Что не сложилось в отношениях с главным тренером «Шахтера» Паоло Фонсекой?

— Я не хочу об этом говорить. Пока не время.

— Как удалось быстро разойтись с «Шахтером»?

— Хочу сказать огромное спасибо президенту «Шахтера» Ринату Леонидовичу Ахметову за понимание. Руководство «Шахтера» очень хорошо поступило по отношению ко мне. Так получилось, что мы не нашли общего языка с Пауло Фонсекой. Но никогда не позволю себе быть помехой для «Шахтера». Поэтому принял решение сказать спасибо и уйти. А клуб пошел мне на встречу. Это был идеальный развод. Я никогда не забуду, из какого я региона родом и сколько «Шахтер» сделал для меня, моей семьи и карьеры. И уверен, что «Шахтер» не забудет моей работы на благо клуба. Но сидеть в резерве я не хочу и не умею. Когда я не играю, это — не я. Мне три месяца стыдно было выходить на улицу и смотреть в людям в глаза. Хочу иметь постоянную игровую практику, играть и забивать голы. И хочу вернуться в сборную Украины. Я уверен, что у меня это получится.

— Что произошло на Евро-2016? Почему сборная Украины плохо выступила?

— Я понимаю, что произошло, но лучше ту историю пока не поднимать. Не время еще.

— Сегодня у сборной Украины новый главный тренер — Андрей Шевченко. Какие у вас с ним отношения?

— Как игроки мы немного поиграли вместе. Сегодня он тренер национальной сборной, и я хочу доказать Андрею Николаевичу, что нужен его команде. Он все делает правильно — вызывает в команду только тех, кто имеет игровую практику.

— Чего хотите достичь в чемпионате Турции?

— Я хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата Турции.

— В киевском «Арсенале», «Шахтере» и «Днепре», где вы становились лучшим бомбардиром чемпионата, также ставили перед собой такую цель?

— У меня все получалось, потому что я был счастлив в этих командах. В меня верили тренеры, партнеры и болельщики. Чувствую, такое же отношение ко мне и в «Карабюкспоре» и это дает мне большой стимул. Все боялись слова «Карабюкспор», но я посмотрел на игру команды и уверен, что она может приятно удивить многих. Бывают команды, которые играют «во что попало», а есть демонстрирующие футбол. Так вот «Карабюкспор» как раз из серии команд, которые играют. Возможно, что-то не получается, но у них есть командная игра.

— Не могу не спросить о «Днепре». Практически весь состав, с которым вы выходили в финал Лиги Европы, разъехался покорять Европу…

— Я очень скучаю по тому «Днепру» -— по Коноплянке, Зозуле, Ротаню, Русоле и другими ребятами. Это была футбольная семья, мне ее не хватает. После разговора с Игорем Валерьевичем Коломойским, я надеюсь, что свой прощальный матч сыграю именно «Днепр». Я хочу побить рекорды в Украине.

У меня в планах еще сезон поиграть в чемпионате Украины: хочу стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины и «Днепра». Для этого мне осталось забить 12 голов в Украине и 9 мячей за «Днепр». А история — это вещь, которую не купишь. Я не шучу: последний сезон в своей карьере хочу провести именно в «Днепре».

Роман БЕБЕХ

Источник — Sport.ua

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