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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Последний сезон в карьере хочу провести в Днепре»

Новичок «Карабюкспора» — о первых днях в Турции, конфликте с Фонсекой и кумире – Ибрагимовиче

  • 06.01.2017 14:11
  • 2889 просмотров
  • 8 комментария
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telegraf.com. Евгений Селезнев
© telegraf.com. Евгений Селезнев

В эксклюзивном интервью Sport.ua новобранец «Карабюкспора» рассказал о первых днях в Турции, конфликте с Пауло Фонсекой и своем кумире – Златане Ибрагимовиче.

— Евгений, как проходят первые дни в «Карабюкспоре»?
— Меня очень хорошо приняли. Я даже не ожидал, что меня будут так тепло встречать команда, тренерский штаб и руководители клуба.

— На первой тренировке в двусторонке вы забили два гола и, говорят, главный тренер Игор Тудор остался доволен вашими действиями…
— Лично мне он об этом не говорил. С первой встречи мне очень комфортно работать с Игором Тудором. Мне нравится, сколько внимание он мне уделяет, нравится его отношение. Он следил за моими выступлениями, и знает, какой игры от меня следует ожидать. Ниже своего уровня я играть не собираюсь. Хочу поблагодарить моего друга Ивана Пироженко, который верит в меня и сделал все, чтобы мой трансфер в «Карабюкспор» состоялся.

—  Впервые в карьере вам придется играть в стране, где не говорят на украинском и русском. Проблемы языкового барьера не будет?
—  Английский — мой второй язык. В моей родной Макеевке английский язык второй по популярности (Смеется). Поверьте, что проблем с коммуникацией у меня не будет. С командой работает переводчик, который помогает в любой ситуации. И к тому же понемногу перехожу на английский.

— По интернету уже гуляет ваша фотография с англоязычной автобиографией Златана Ибрагимовича. Это фото было сделано по дороге на подписание контракта с «Карабюкспором»?
— Учу английский. А Златан —  мой кумир. Человек со стальными яйцами.

—  Есть ли мысли по окончании карьеры написать книжку?
—  Нужно задуматься о жанре. Если написать всю правду, то это многие могут неправильно понять, а многие и вообще уйдут из  футбола. Остались вопросы к последней главе, над ней сейчас работаю. Поэтому все — впереди.

—  Правда ли, что в Турции вы могли оказаться намного раньше?
—  В Турции я общался с людьми, которые рассказали, что еще год назад в своей команде меня хотели видеть «Бешикташ», «Галатасарай» и «Сивасспор». Но иногда не все зависит от воли футболиста. За моей игрой в Турции следили последние три года.

—  Что не сложилось в отношениях с главным тренером «Шахтера» Паоло Фонсекой?
—  Я не хочу об этом говорить. Пока не время.

— Как удалось быстро разойтись с «Шахтером»?
— Хочу сказать огромное спасибо президенту «Шахтера» Ринату Леонидовичу Ахметову за понимание. Руководство «Шахтера» очень хорошо поступило по отношению ко мне. Так получилось, что мы не нашли общего языка с Пауло Фонсекой. Но никогда не позволю себе быть помехой для «Шахтера». Поэтому принял решение сказать спасибо и уйти. А клуб пошел мне на встречу. Это был идеальный развод. Я никогда не забуду, из какого я региона родом и сколько «Шахтер» сделал для меня, моей семьи и карьеры. И уверен, что «Шахтер» не забудет моей работы на благо клуба. Но сидеть в резерве я не хочу и не умею. Когда я не играю, это — не я. Мне три месяца стыдно было выходить на улицу и смотреть в людям в глаза. Хочу иметь постоянную игровую практику, играть и забивать голы. И хочу вернуться в сборную Украины. Я уверен, что у меня это получится.

—  Что произошло на Евро-2016? Почему сборная Украины плохо выступила?
—  Я понимаю, что произошло, но лучше ту историю пока не поднимать. Не время еще.

—  Сегодня у сборной Украины новый главный тренер — Андрей Шевченко. Какие у вас с ним отношения?
—  Как игроки мы немного поиграли  вместе. Сегодня он тренер национальной сборной, и я хочу доказать Андрею Николаевичу, что нужен его команде. Он все делает правильно — вызывает в команду только тех, кто имеет игровую практику.

—  Чего хотите достичь в чемпионате Турции?
—  Я хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата Турции.

—  В киевском «Арсенале», «Шахтере» и «Днепре», где вы становились лучшим бомбардиром чемпионата, также ставили перед собой такую цель?
—  У меня все получалось, потому что я был счастлив в этих командах. В меня верили тренеры, партнеры и болельщики. Чувствую, такое же отношение ко мне и в «Карабюкспоре» и это дает мне большой стимул. Все боялись слова «Карабюкспор», но я посмотрел на игру команды и уверен, что она может приятно удивить многих. Бывают команды, которые играют «во что попало», а есть демонстрирующие футбол. Так вот «Карабюкспор» как раз из серии команд, которые играют. Возможно, что-то не получается, но у них есть командная игра.

—   Не могу не спросить о «Днепре». Практически весь состав, с которым вы выходили в финал Лиги Европы, разъехался покорять Европу…
—   Я очень скучаю по тому «Днепру» -— по Коноплянке, Зозуле, Ротаню, Русоле и другими ребятами. Это была футбольная семья, мне ее не хватает. После разговора с Игорем Валерьевичем Коломойским, я надеюсь, что свой прощальный матч сыграю именно «Днепр». Я хочу побить рекорды в Украине.

У меня в планах еще сезон поиграть в чемпионате Украины: хочу стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины и «Днепра». Для этого мне осталось забить 12 голов в Украине и 9 мячей за «Днепр». А история — это вещь, которую не купишь. Я не шучу: последний сезон в своей карьере хочу провести именно в «Днепре».

Роман БЕБЕХ

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    sanjek83
      sanjek83, 06.01.2017 14:26
    0
    Хочу ли я,могу ли я...
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    Comraddm
      Comraddm, 06.01.2017 14:36
    +6
    > Бывают команды, которые играют «во что попало», а есть демонстрирующие футбол. Так вот «Карабюкспор» как раз из серии команд, которые играют.

    Фраза интересная
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    Kruchenyiy
      Kruchenyiy, 06.01.2017 14:37
    +1
    удачи!
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    WADO-1976
      WADO-1976, 06.01.2017 14:41
    0
    Как бы успеть тебе сыграть за Днепр ! Такими темпами Днепр скоро будет там где и Металлист !
    Ссылка
    toroptsev80
      toroptsev80, 06.01.2017 14:44
    +2
    "Это был идеальный развод". Его развели так он ещё и радуется)))
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 06.01.2017 15:09
    +1
    "В моей родной Макеевке английский язык второй по популярности " - в твоей родной Макеевке нынче второй по популярности - чеченский....
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    zhyr
      zhyr, 06.01.2017 15:18
    0
    M-E-S-S-E-R, 06.01.2017 15:09
    "В моей родной Макеевке английский язык второй по популярности " - в твоей родной Макеевке нынче второй по популярности - чеченский....
    а буряад хэлэн?
    Ссылка
    Mr.Teash
    online
      Mr.Teash, 06.01.2017 15:31
    0
    Тунец, явно дважды переоценённый Шахтёром, пытается доказать всем вокруг, что его карьера только набирает обороты... Ну да, – сам себя не похвалишь, будешь сидеть как оплёванный... Но сдаётся мне, что его карьере пришёл маленький пушистый зверёк...)))
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