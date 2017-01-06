Самира Насри могут отстранить от футбола на 4 года

© goal.com. Самир Насри

Хавбек «Манчестер Сити» Самир Насри, который на правах аренды выступает за «Севилью», рискует получить дисквалификацию от Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 4 года.

Напомним, француз проходил терапевтическую процедуру в американской клинике, во время которой ему сделали внутривенное введение тонизирующей жидкости. WADA заинтересовалась данным эпизодом и в настоящий момент проводит расследование инцидента.

В текущем сезоне Насри провел 11 матчей за «Севилью», забил 2 мяча и отдал результативную передачу.

Источник — Football Espana

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