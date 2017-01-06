Сергей КРАВЧЕНКО: «Через год Рамос понял, что чемпионами мы не станем»

© fcdnipro.ua. Сергей Кравченко

Полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко рассказал о периоде, когда командой руководил испанский тренер Хуанде Рамос.

- Почему при Рамосе «Днепр» на протяжении трех лет не мог подняться выше третьего места?

- Люди прочитают то, что сейчас скажу, и снова будут говорить, что днепряне постоянно ноют на тему судейства. Впрочем, это одна из ключевых причин того, почему мы не могли бороться с «Шахтером», «Динамо» и «Металлистом». Не знаю, стоит ли об этом говорить, но мы, игроки, на эмоциях даже хотели собирать деньги на судей. Дело в том, что у Коломойского есть принцип: с судьями не работать, играть честно. Но другие играли нечестно. Мы понимали, что при таких условиях не выиграем ничего. Это реалии нашей страны. Впрочем, Игорю Валерьевичу купленные победы были неинтересны.

У того же «Металлиста» при Ярославском была очень сильная команда. Но Красников и Маркевич обижались на меня, когда говорил, что с Харьковом тяжело тягаться. Футбольные люди все хорошо понимают. Достаточно проанализировать интервью футболистов за последние лет 15. Найдите хотя бы одно высказывание о том, что с «Днепром» невозможно играть, потому что судьи нас задавили? Вот это мое самолюбие тешит. Я сам никогда в таких вещах не участвовал и рад, что клуб, которому посвятил большую часть карьеры, всегда оставался чистым. Было бы стыдно, если бы моя команда побеждала благодаря тому, что ее кто-то тянет. Знаю, что наши соперники «Днепр» именно за это и уважают, что мы играем честно. Впрочем, есть уважение, но нет результата.

- Как на эти вещи реагировал Рамос, человек в украинском футболе новый?

- Через полгода или год он понял, что бороться с «Шахтером» и «Динамо» нереально. Можно пытаться, построить боеспособную команду, но реальных шансов получить чемпионство нет. Уверен, если бы нам не только помогали, а хотя бы не мешали, «Днепр» завоевал бы титул. Особенно в сезоне 2013/2014, когда мы опережали дончан на семь очков.

Кроме того, выделил бы и другую деталь. Известно, что структуры Коломойского были причастны к финансированию «Кривбасса», «Арсенала», «Карпат», «Волыни». Если бы все они нам «случайно» проигрывали, то сколько бы очков у «Днепра» гарантированно было на финише? Но почти с каждым из этих соперников мы постоянно теряли зачетные пункты. «Карпаты» в том же сезоне 2013/2014, когда «Днепр» еще имел шансы на чемпионство, победили нас на нашем же поле 1:4. Все удивлялись, спрашивали, мол, у вас там все больные, что не могли договориться? Но Коломойскому важны его принципы.

Источник — ua-football

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