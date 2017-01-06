Караваев отправился на сборы с Фенербахче

Экс-полузащитник луганской «Зари» Александр Караваев отправился с «Фенербахче» на сбор в Анталью.
Турецкая команда вернется в Стамбул 12 января и начнет подготовку к первому матчу чемпионата против «Аданаспора», который состоится 15 января.
Напомним, «Фенербахче» договорился о полугодичной аренде хавбека, за которую «Шахтер» получит 100 тысяч евро.
Источник — ФК Фенербахче
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.