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Караваев отправился на сборы с Фенербахче

Бывший футболист «Зари» готовится к началу чемпионата Турции

  • 06.01.2017 12:47
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fenerbahce.org
© fenerbahce.org

Экс-полузащитник луганской «Зари» Александр Караваев отправился с «Фенербахче» на сбор в Анталью.

Турецкая команда вернется в Стамбул 12 января и начнет подготовку к первому матчу чемпионата против «Аданаспора», который состоится 15 января.

Напомним, «Фенербахче» договорился о полугодичной аренде хавбека, за которую «Шахтер» получит 100 тысяч евро.

Источник — ФК Фенербахче

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