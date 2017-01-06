Чем Караваев приглянулся Фенербахче

© fenerbahce.org. Александр Караваев





«Чем приглянулся Караваев Фенербахче, мы, конечно же, хорошо знаем. Первым делом своей высочайшей скоростью, которая не мешает ему в меру искусно обращаться с мячом. По количеству участий в быстрых атаках Александр уже второй сезон кряду лидирует в УПЛ. Но в таком наступлении он не просто участвует, а задаёт скорость — командную и индивидуальную», — пишет журналист Евгений Гресь на своей странице в Facebook. 5 января «Фенербахче» официально объявил о переходе полузащитника Александра Караваева.«Чем приглянулся Караваев Фенербахче, мы, конечно же, хорошо знаем. Первым делом своей высочайшей скоростью, которая не мешает ему в меру искусно обращаться с мячом. По количеству участий в быстрых атаках Александр уже второй сезон кряду лидирует в УПЛ. Но в таком наступлении он не просто участвует, а задаёт скорость — командную и индивидуальную», — пишет журналист Евгений Гресь на своей странице в Facebook.



Матчи в Лиге Европы против «Желтых Канареек» полузащитник «Зари» провёл на высоком уровне, и тренеры «Фенербахче» наверняка обратили внимание на то, что за две игры воспитанник академии «Шахтера»:

— нанес 6 ударов по воротам;

— совершил 7 обводок;

— выполнил 4 фланговые передачи;

— заработал 4 штрафных и 3 угловых;

— 38 раз вступил в единоборства и выиграл 16 из них - 42%, что для игрока атаки очень даже неплохо.



Продуктивно Караваев работал и на оборону — когда нужно команде, он может легко сыграть правого защитника. Особенно это актуально в матчах с соперниками, которые закрываются всей десяткой. Впрочем, атакующие действия — его стихия. В текущем чемпионате Украины полузащитник Зари лидирует по количеству участий в голевых атаках — 16. Это больше половины всех взятий ворот в исполнении луганского коллектива.



Караваев входит в десятку самых бьющих игроков украинской Премьер-лиги— 30 ударов по воротам. По числу острых передач он занимает третье место в лиге — 60 (лучший показатель среди украинцев). Причём точность этих пасов составляет 70%. Большинство обострений, разумеется, осуществляется с фланга — по прострелам Александр пятый в чемпионате.



Постоянная нацеленность этого футболиста на атаку подтверждается не только большим количеством обводок (восьмое место в УПЛ), но и пятой позицией по числу офсайдов. В текущем чемпионате на Караваеве нарушали правила 41 раз, а это второй результат среди всех участников турнира.



В общем рейтинге самых полезных фланговых полузащитников нынешнего первенства по эффективности ТТД полузащитник «Зари» занимает пятое место, уступая только бразильцам «Шахтера» — Марлосу, Бернарду и Тайсону (вот вам, видимо, и ответ, почему Караваев, пока не нужен Пауло Фонсеке), а также Андрею Ярмоленко.

Источник — Facebook.com

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