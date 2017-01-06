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Дрис МЕРТЕНС: «Хочу выиграть гонку бомбардиров чемпионата Италии»

Форвард «Наполи» поделился планами на ближайшее будущее

  • 06.01.2017 12:16
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espnfc.us. Дрис Мертенс
© espnfc.us. Дрис Мертенс

Нападающий  «Наполи» Дрис Мертенс рассказал, что хочет выиграть гонку бомбардиров в чемпионате Италии.

«Что я хочу от 2017 года? Чтобы все продолжало идти так же, как идет сейчас. Чтобы я смог забить еще очень много голов за «Наполи», а также несколько титулов со своей командой.

Победа в гонке бомбардиров? Я бы солгал, если бы ответил, что не хочу этого… Новый контракт? Надеюсь, что вскоре подпишу новое соглашение. Продолжу ли я играть в центре атаки? Мне это нравится. Но я не прочь вернуться и на левый фланг. Это будет выбор тренера, а не мой.

В 2016 я вышел на новый уровень? Нет, я всегда знал, на что я способен. Думаю, что забитые голы помогли всем иначе воспринимать меня, потому что когда ты столько забиваешь, то на тебя всегда смотрят более пристально. Но я верю в то, что всегда хорошо выступал за «Наполи», даже когда не забивал так много», - сказал Мертенс.

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