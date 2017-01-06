Андерсон Пико опроверг интерес со стороны Интернасьонала

© ФК Днепр, Андерсон Пико

Защитник «Днепра» Андерсон Пико опроверг информацию о том, что он ведет переговоры о переходе в «Интернасьонал», но подчеркнул, что был бы не прочь рассмотреть такую возможность.

«Подобная информация, признаюсь, застала меня врасплох. У меня нет никаких предложений от «Интернасьонала». Сейчас я игрок Днепра, с которым у меня действующий контракт», — сказал Пико.



«Люди связывают меня с переходом в «Интернасьонал», но в этой истории пока ничего не понятно. Не стану скрывать, что считаю «Интер» великим клубом, причем вне зависимости, где он выступает — в Серии А или в Серии Б. Если ко мне будет интерес, готов сыграть и в более низком дивизионе», — добавил бразильский футболист.

Источник — ФК Днепр

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