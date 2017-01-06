Андрей ЗАПОРОЖАН: «Посвятил футболу всю свою сознательную жизнь»

© fco.com.ua. Андрей Запорожан

Капітан «Олександрії» Андрій Запорожан розповів про минулий футбольній рік, а також поділився планами на майбутнє.

- Андрію, чим наразі займаєшся?

- Щойно завершився турнір з міні-футболу, в якому приймав участь і мій син Сергій. Він хоче стати хорошим футболістом і вся наша родина підтримує його прагнення. Вже зараз бачу в його грі позитивні якості і хочу щоб він розвивав їх і надалі.

- Де зустрічали Новий Рік?

- Я вважаю що Новий Рік – це родинне свято і тому кожного разу зустрічаємо його в родинному колі. Мама з дружиною наготували дуже багато смачних страв але вже зараз треба дбати про хорошу фізичну форму, тому навіть не все вдалося скуштувати.

- Де провели відпустку?

- З дружиною, донькою та сином відпочивали в Єгипті. Коротка відпустка промайнула дуже швидко і вже зараз самостійно займаюсь покращенням своєї фізичної форми. Легкі пробіжки, фізичні вправи допомагають гармонійно підійти до навчально-тренувальних зборів, які за традицією ми проведемо в Туреччині і це для нас сьогодні найголовніше. Ми завершили першу частину чемпіонату на четвертому місці і багато хто зарахував нас до склади команд які будуть представляти Україну в єврокубках. Але це завдання нам ще треба виконати. А до виконання цього завдання у нас ще довгий, непростий, наполегливий шлях. Чесно кажучи, вже нудьгую за футболом, чекаємо 11-о січня коли знову побачимо один одного, відчуємо смак футболу, якому присвячуємо все своє свідоме життя.

- Який був для вас минулий 2016-й футбольний рік?

- Чесно кажучи, дуже непростий. З одного боку яскраві перемогу та результативні матчі, можливість спробувати свої сили в Лізі Європи, а з другого травми, розчарування та червона картка на фініші року складають суперечливе враження. Маю надію що рік новий принесе більше приємних миттєвостей. Хочу привітати усіх вболівальників футболу з Новим Роком та з наступаючим Різдвом Христовим. Побажати щоб в кожній оселі були мир та злагода. Міцного здоров’я та щоб доля усміхалася всім якомога частіше.

Источник — ФК Александрия

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