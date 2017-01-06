Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Паулу ФОНСЕКА: «Я хочу, чтобы Тайсон остался в Шахтере»

Главный тренер «горняков» уверен, что бразильский хавбек не покинет украинский клуб минимум до лета

  • 06.01.2017 11:25
  • 550 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека

Наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека считает, что бразилец Тайсон останется в составе «горняков» как минимум до лета.

«Представители Тайсона знают, что у него приближается завершение контракта и считают, что «Шахтер» сдастся. Я уверен, что этого не произойдет как минимум до лета. Я хочу, чтобы Тайосн остался», – отметил Фонсека.

Ранее сообщалось, что Тайсон может вернуться в бразильский «Интернасьональ».

В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 24 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с донецким клубом действителен до лета 2017-го года.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.