Паулу ФОНСЕКА: «Я хочу, чтобы Тайсон остался в Шахтере»

© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека

Наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека считает, что бразилец Тайсон останется в составе «горняков» как минимум до лета.

«Представители Тайсона знают, что у него приближается завершение контракта и считают, что «Шахтер» сдастся. Я уверен, что этого не произойдет как минимум до лета. Я хочу, чтобы Тайосн остался», – отметил Фонсека.

Ранее сообщалось, что Тайсон может вернуться в бразильский «Интернасьональ».

В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 24 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с донецким клубом действителен до лета 2017-го года.

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