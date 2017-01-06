Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кирилл ПЕТРОВ: «Премьер-лига Азербайджана по своему уровню выше УПЛ»

Бывший футболист «Олимпика» рассказал о причинах перехода в чемпионат Азербайджана

  • 06.01.2017 11:27
  • 662 просмотров
  • 8 комментария
Метки
instagram.com/mr_pankov_aleksandr_official. Кирилл Петров (слева)
© instagram.com/mr_pankov_aleksandr_official. Кирилл Петров (слева)

Экс-защитник «Олимпика» Кирилл Петров рассказал о причинах перехода в азербайджанский «Нефтчи», а также оценил уровень нового для себя чемпионата.

«Нефтчи — команда с именем, а значит, — с традициями. Да, сейчас Нефтчи занимает только 7 место, но в коллективе поменялся весь тренерский штаб и есть высокие цели, которые мне импонируют», — сказал Петров.

«Нефтчи еще не так давно играл в группе Лиги Европы (в сезоне-2012/2013). Поэтому мне хочется с этой командой попасть в еврокубки. К тому же, и уровень чемпионата Азербайджана на данный момент, на мой взгляд, очень даже неплохой. В командах достаточно легионеров и, мне кажется, Премьер-лига Азербайджана по своему уровню выше УПЛ. Ну и очень хочется увидеть и открыть что-то новое для себя», — добавил украинский футболист.

Напомним, Петров расторг контракт с «Олимпиком» по обоюдному согласию и подписал трудовое соглашение с «Нефтчи».

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 06.01.2017 11:39
    +14
    Делать такие заявления еще не выступая в Азербайджане - откровенное очковтирательство! (и неуважение к стране, воспитавшей тебя как футболиста.... хоть и посредственненького...) Нехватает только банальной фразы "Я всю жизнь мечтал играть за Нефтчи!"
    Ссылка
    svoboda_7
      svoboda_7, 06.01.2017 11:44
    0
    А хто, з цих двох на світлині, Кіріл Пєтров?
    Ссылка
    zarhsinskiy
      zarhsinskiy, 06.01.2017 11:54
    +10
    я розумію,що кожна жаба своє болото хвалить.але ця жаба у вигрібну яму попала і її хвалить
    Ссылка
    Vitaliy_yatsenko
    Vitaliy_yatsenko, 06.01.2017 11:55
    +7
    Ну да, ліга з 8 команд де Нефтчі займає 7 місце, відстаючи від 6-го на 6 очей, а від першого на 23)) Крута команда)) І легіонери то які круті)) Куда там нам))) Хоча і криза в Україні, але наш чемпіонат завжди буде кращим за Азербайджанський футбол, навіть без жодного легіонера.
    Ссылка
    bartezinho
      bartezinho, 06.01.2017 12:00
    +3
    видно любит лизать...
    Ссылка
    samird
    samird, 06.01.2017 12:16
    +4
    Такие надежды были когда-то на этого парня после выигрышаа юношеского Евро. А получился пшик. Ни игры, ни интеллекта.
    Ссылка
    sanjek83
      sanjek83, 06.01.2017 12:20
    +1
    шоб ти карьеру там закончил,недофутболист!
    Ссылка
    ding01
    online
      ding01, 06.01.2017 12:39
    0
    бабло азеры платят не слабо-значит сильнее))) что б он не говорил но даже сейчас в азербайджане команд уровня ДК, шахтера, зари нет даже рядом а остальные команды упл то пожалуйста...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.