Кирилл ПЕТРОВ: «Премьер-лига Азербайджана по своему уровню выше УПЛ»

© instagram.com/mr_pankov_aleksandr_official. Кирилл Петров (слева)

Экс-защитник «Олимпика» Кирилл Петров рассказал о причинах перехода в азербайджанский «Нефтчи», а также оценил уровень нового для себя чемпионата.

«Нефтчи — команда с именем, а значит, — с традициями. Да, сейчас Нефтчи занимает только 7 место, но в коллективе поменялся весь тренерский штаб и есть высокие цели, которые мне импонируют», — сказал Петров.

«Нефтчи еще не так давно играл в группе Лиги Европы (в сезоне-2012/2013). Поэтому мне хочется с этой командой попасть в еврокубки. К тому же, и уровень чемпионата Азербайджана на данный момент, на мой взгляд, очень даже неплохой. В командах достаточно легионеров и, мне кажется, Премьер-лига Азербайджана по своему уровню выше УПЛ. Ну и очень хочется увидеть и открыть что-то новое для себя», — добавил украинский футболист.

Напомним, Петров расторг контракт с «Олимпиком» по обоюдному согласию и подписал трудовое соглашение с «Нефтчи».

Источник — Sportarena

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