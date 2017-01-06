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Евгений ГИНЕР: «Поможем Еременко выкарабкаться»

Президент ЦСКА верит, что дисквалифицированный футболист сможет вернуться в футбол

  • 06.01.2017 11:08
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novostimira.net. Евгений Гинер
© novostimira.net. Евгений Гинер

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер пообещал, что клуб не бросит полузащитника Романа Еременко, получившего двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

- Осенью армейцев подстерегла неожиданная и очень неприятная новость. Дисквалификация Романа Еременко.
- Удары судьбы надо терпеть и держаться достойно. На то мы и мужчины. Считаю Еременко умелым футболистом и очень хорошим человеком. Но ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Случаются травмы, дисквалификации, поэтому потерю любого футболиста, в том числе и ключевого, нужно уметь компенсировать. Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус. Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде.

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