Евгений ГИНЕР: «Поможем Еременко выкарабкаться»

© novostimira.net. Евгений Гинер

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер пообещал, что клуб не бросит полузащитника Романа Еременко, получившего двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

- Осенью армейцев подстерегла неожиданная и очень неприятная новость. Дисквалификация Романа Еременко.

- Удары судьбы надо терпеть и держаться достойно. На то мы и мужчины. Считаю Еременко умелым футболистом и очень хорошим человеком. Но ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Случаются травмы, дисквалификации, поэтому потерю любого футболиста, в том числе и ключевого, нужно уметь компенсировать. Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус. Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.