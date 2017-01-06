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Владимир ЧУЛАНОВ: «Картушов может заинтересовать клубы Премьер-лиги»

Бывший защитник «Десны» — о выступлении черниговской команды в первой части сезона

  • 06.01.2017 11:15
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sportarena.com. Владимир Чуланов (справа)
© sportarena.com. Владимир Чуланов (справа)

Екс-захисник «Десни» Володимир Чуланов поділився враженнями від виступу чернігівської команди в першій частині сезону 2016/2017.

– Оцініть виступ «Десни» в осінній частині сезону першої ліги?

– Команда дуже порадувала своїм виступом. Тут зібрався хороший колектив, який повністю відповідає тому рівню і місцю у турнірній таблиці, де вони зараз перебувають.

– Хто із гравців «Десни» в осінній частині сезону сподобався, хто навпаки розчарував?

– Непоганий футбол демонструє Волков, Фаворов, Максименко, Мельник — лідер команди, який надійно грає в обороні і вміє налаштувати команду. Найкращий футболіст першої ліги, на мою думку, Єгор Картушов — це світле майбутнє. Якщо у весняній частині він продемонструє свої найкращі якості, то безперечно зацікавить клуби Прем’єр-Ліги.

Щоб хтось розчарував такого сказати не можу. Можливо, трошки стриманішим потрібно бути Костянтину Махновському. У кубковому поєдинку з «Геліосом» поліз у бійку, заробив червону картку, підвів свою команду. Футбол — командний вид спорту і від помилки однієї людини може постраждати колектив.

– Складіть символічну збірну з тих гравців, з якими довелося пограти в «Десні» з 2005-2016 рік?

– Андрій Федоренко – Олег Ратій, Вадим Мельник, Євген Ардальянов, Іван Богатир — Сергій Старенький, Євген Чепурненко, Павло Щедраков, Єгор Картушов – Валентин Круковець, Олександр Кожем’яченко.

Источник — ФК Десна

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