Андрей ПЯТОВ: «Уже соскучился по команде»

© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Голкипер «Шахтера» рассказал, как проводит время на зимних каникулах.

– Андрей, отпуск подходит к концу, набрался ли сил перед началом второй части сезона?

– Конечно, тем более что отдых получился насыщенным. Сначала съездили с женой в Доминикану. Лет пять уже вдвоем с Юлей нигде не были. А на Новый год вместе с детьми летали во Францию, были в горах. Мы все время стараемся на новогодние праздники путешествовать куда-нибудь, где много снега. В прошлом году были в Финляндии – на родине Санта-Клауса. А сейчас отправляемся на Западную Украину в гости к Васе Кобину. Он пригласил нас на Рождество. Очень интересно посмотреть, как этот праздник отмечают на Закарпатье, ведь там особые обычаи и традиции.

– По футболу уже успел соскучиться?

– Конечно, соскучился по всему: партнерам по команде, тренировочному процессу, матчам. Тренируемся, кстати, вместе с Антоном Каниболоцким. Поначалу было тяжеловато, а сейчас уже втянулись. У каждого есть программа занятий, составленная нашими специалистами по физподготовке, поэтому нахожу время улучшить свои кондиции. Впереди ответственный этап. Нам нужно хорошо поработать на сборах и подготовиться к встрече с «Сельтой».

– Какие задачи поставил перед собой на 2017 год?

– Хочется, чтобы этот год был не хуже предыдущего. Пока все для «Шахтера» складывается хорошо. Мы сделали неплохой задел в чемпионате, вышли в евровесну. Если продолжим в том же духе, обязательно добьемся поставленных целей.

Источник — ФК Шахтер

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