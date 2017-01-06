Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел подписал контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Тэда».
Официально трансфер еще не объявили, но нигерийский футболист уже успел пройти медицинское обследование и сфотографироваться с формой нового клуба.
По неофициальным данным, зарплата 29-летнего хавбека составит £140 тыс. в неделю.
В своем Твиттере Джон Оби Микел опубликовал письмо к фанатам «Челси».
Источник — Transfermarkt
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