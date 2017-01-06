Джон Оби Микел подписал контракт с китайским клубом

И правильно, чего боятся там одни бревна, какая конкуренция...

Чего сразу за бухло? Может это про тайминг на плэйстейшн

Вот за это - молодчага! Сходил в зал, сфоткался и в душ. Артемка, теперь надо на пляж сходить, та...

Шутки про бухло. Д*олб*оеб*изм.

Тёма, это вместо 250ти можно только 150?