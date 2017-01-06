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Джон Оби Микел подписал контракт с китайским клубом

Нигерийский полузащитник будет выступать в команде «Тяньцзинь Тэда»

  • 06.01.2017 10:44
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transfermarkt.com. Джон Оби Микел
© transfermarkt.com. Джон Оби Микел

Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел подписал контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Тэда».

Официально трансфер еще не объявили, но нигерийский футболист уже успел пройти медицинское обследование и сфотографироваться с формой нового клуба.

По неофициальным данным, зарплата 29-летнего хавбека составит £140 тыс. в неделю.

В своем Твиттере Джон Оби Микел опубликовал письмо  к фанатам «Челси».

Источник — Transfermarkt

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